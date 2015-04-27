به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در نشست با اساتید و دانشجویان دانشکده امام خامنه ای بوشهر اظهار داشت: دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای بوشهر یکی از دانش‌بنیان‌ترین دانشکده‌های استان است.

وی با بیان اینکه نقش دانشکده‌های فنی و حرفه ای بسیار عظیم است، ادامه داد: باید بر روی دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای متمرکز شویم و این دانشگاه‌های توسعه یابد.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه استان آینده بوشهر، استانی فوق العاده صنعتی است، افزود: استان بوشهر در آینده استانی فوق هسته‌ای خواهد بود و دانشکده‌های فنی می‌توانند به استان کمک کنند و اگر استان بوشهر بخواهد پیشرفت کند باید مراکز دانشگاهی خود را تقویت کند.

وی با بیان اینکه یکی از مراکز توسعه، دانشگاه‌ها هستند، خاطرنشان ساخت: شما می توانید تمدن نوین اسلامی را ترسیم کنید و توسعه دهید.

بوشهر می تواند استان علم و فناوری و دانش بنیان باشد

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: استان بوشهر می تواند استان علم و فناوری و دانش بنیان به ویژه با شاخصه‌های علمی و فرهنگی داشته باشد و ما می توانیم آلبوم توسعه ایران اسلامی باشیم.

وی با بیان اینکه دانش یک موهبت الهی است، اضافه کرد: نگاه تبعیضی به علم، یک مقوله ضد بشری و ارتجاعی است. اسلام هیچ گاه با این کار موافق نبوده است و شرعا حرام است که علم را محصور کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: ما هم اکنون گرفتار جاهلیت مدرن هستیم؛ چند قدرت ارتجاعی با نگاه ضد بشری با علم برخورد می‌کنند.

وی بیان داشت: در عرصه علم باید به خودکفایی برسیم؛ باید به تولید علم برسیم؛ باید به مرجعیت علمی برسیم و نتیجه آن این می شود که جهان آرام آرام از این اسارت آزاد می‌شود.

صفایی بوشهری با بیان اینکه جهان بر اساس تمدن‌ها شکل گرفته است و به سمت توسعه و رشد تمدن‌ها گام برمی‌دارد، خاطرنشان ساخت: جهان آینده بر دو عنصر علم و فناوری و مقولات معنوی و فرهنگی استوار است و به همین خاطر است که هر نظامی دارای قوام بیشتری باشد می تواند نقش مهم تری در فرهنگ ایفا کند.

جهان سلطه دنبال اسارت علم است

وی اظهار داشت: در سطح جهان فشارهای بسیاری بر ما وارد کرده‌اند؛ چون ایران هم در حوزه علم وفناوری فضایی ایجاد کرده که فوق العاده است و هم مبانی فرهنگ و معرفت شناسی که مقوله فرهنگ اسلامی مطرح کرده است.

امام جمعه بوشهر افزود: در مقوله علم جهان هیچ گاه در خود استعمار ندیده است اما الان دچار استعمار شده است. جهان هیچ گاه به این اندازه استفاده ابزاری از علم نداشته است. الان جهان سلطه دنبال اسارت علم است. دنبال انحصار علم است چون علم قدرت آفرین است.

ویی با بیان اینکه، حوزه فرهنگ و نظام اندیشه و اخلاق ما دوران جاهلیت مدرن را دارد، اضافه کرد: جهان غرب دچار بحران هویت و اخلاق شده است. بسیاری از فرهیختگان غرب فریاد می زنند که کرامت انسانی از بین رفته است.