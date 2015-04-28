امیرعباس اشرف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه «کوی نشاط» که هر هفته پنجشنبه ها از رادیو ایران پخش می‌شود، گفت: این برنامه علاوه بر پخش در روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه، روز شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه هم به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر به مدت ۲ ساعت از ۱۰ صبح روی آنتن می رود.

وی با اشاره به آیتم های این برنامه در این روز یادآور شد: کادوی خانوادگی برای آقای بیرامی، سوراخ جیب آقای شهروندی، آپارتمان سازی آقای نشاط، مقراض چی در مهدکودک از جمله آیتم هایی است که ما در این روز در برنامه داریم و همچنین در برنامه مصاحبه ای با محمد بحرانی صداپیشه ببعی و همسرش داریم و این دو از پدران خود می گویند.

اشرف درباره این برنامه توضیح داد: شاید هرکسی بتواند به این برنامه بیاید و گویندگی داشته باشد اما بازی مقوله سختی است که هرکسی از عهده آن برنمی آید و ما برای نمایش های خود یک بازه زمانی برای تمرین و بازی نمایشی داریم.

وی درباره لهجه های به کار رفته در برنامه نیز گفت: ما سعی می کنیم در این برنامه از بازیگرانی استفاده کنیم که خودشان به یک خطه و شهر تعلق دارند و از لهجه آنها برای همان شهر استفاده می شود تا لهجه را بشناسند چون قرار نیست کسی در این برنامه لهجه ای را تقلید کند.

تهیه کننده برنامه «کوی نشاط» همچنین درباره تغییرات این برنامه در سال جدید عنوان کرد: برنامه ما ادامه مسیر گذشته را طی می کند و تنها ریتم آن سریع تر و خود برنامه نیز بهتر و شادتر خواهد شد. همانطور که می دانید مخاطب امروز طنزی را انتخاب می کند که در عین کوتاهی جذاب باشد و ما سعی می کنیم سوژه های خود را به روز کنیم و آن را با ضرباهنگ تندتری اجرا کنیم.

اشرف یادآور شد: احتمال می دهم در این برنامه بتوانیم در آینده شخصیت های جدیدتری خلق کنیم. البته این شخصیت ها نباید به گونه ای باشند که آنی دیده شوند و به سرعت هم به فراموش سپرده شوند بلکه باید روی آنها فکر شود و ما هم قرار است این شخصیت های جدید را طراحی کنیم.