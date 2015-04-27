به گزارش خبرنگار مهر، برنامه این هفته نود با سئوال محبوبترین بازیکن دو دهه اخیر فوتبال ایران روی آنتن رفت. برای این سئوال سه بازیکن که در نظرسنجی‌های قبلی بیشترین رای را به دست آورده بودند یعنی خداداد عزیزی، علی کریمی و فرهاد مجیدی در نظر گرفته شده بودند.

در بخش ابتدایی برنامه، گزارشی از سن و سال بازیکنان تیم ملی و لزوم پوست اندازی تیم کی‌روش برای مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه پخش شد. سپس عملکرد نماینده‌های ایران در لیگ قهرمانان آسیا و حذف تراکتورسازی و فولاد از این مسابقات بررسی شد.

مجری برنامه نود در خلال برنامه ضمن ابراز خوشجالی از صدرنشینی تراکتورسازی در لیگ برتر، از تیم‌های دیگر از جمله سپاهان خواست اجازه دهند تراکتورسازی قهرمان شود تا مردم این خطه از ایران هم شعف قهرمانی داشته باشند.

مسعود اسکویی گوینده و مجری برنامه های رادیویی، به مناسبت سالروز تاسیس رادیو در ایران میهمان حضوری برنامه نود بود. اسکویی گفت: من متولد سال ۱۳۱۸ هستم و یکسال از رادیو بزرگترم!

اسکویی از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۶۰ در تلویزیون مشغول کار بود و سپس به کار در رادیو روی آورد. وی ضمن بیان خاطرات خود، گفت: هفت دقیقه آخر بازی ایران و استرالیا برای انتخابی جام جهانی فرانسه را نتوانستم گزارش کنم و به همکارانم گفتم ممکن است سکته کنم!

آیتم ۹۰ درجه هم چند سوژه جذاب داشت. بازیکن تیم پیکان بعد از انجام خطای پنالتی روی بازیکن تیم تراکتورسازی، داور را در آغوش گرفت و با حالت ملتمسانه به او می‌گفت که خطایی مرتکب نشده! همچنین اسکوچیچ سرمربی فولاد بعد از بازی این تیم با ذوب آهن گفت که بازیکنی به نام محمد قاضی (مهاجم فولاد) را نمی‌شناسد! یکی از هوادارن فوتبال ایران هم که شباهت زیادی به کریستیانو رونالدو داشت، برای لحظاتی با دوربین نود صحبت کرد.

بخش «ایران نود» هم که مدت‌ها بود پخش نمی‌شد، اینبار شهر یزد را به تصویر کشید. گزارشگر برنامه نود با حضور در شهر یزد، ضمن بازدید از مناطق گردشگری و دیدنی این شهر، مشکلات فوتبالی یزد و دلایل نداشتن تیم در لیگ برتر را بررسی کرد.

خداداد افشاریان کارشناس داوری برنامه، درباره اتفاقات مشکوک بازی پرسپولیس و سایپا، گفت: محمد نوری قبل از زدن گل به سایپا خطای هند کرد که کمک داور این صحنه را درست تشخیص داد. این واقعا شاهکار سخندان، کمک داور بازی بود.

وی همچنین با درست دانستن خطای پنالتی به سود سایپا، درباره مردود اعلام شدن گل سایپا در دقیقه پایانی تاکید کرد: این گل درست بود و کاش محسن ترکی روی سوشا مکانی اعلام خطا نمی کرد. یکی از نکات جالب برنامه نود این هفته اعتراف فردوسی پور بود. افشاریان از مجری برنامه نود پرسید تاکنون چندبار در مسابقه پیامکی برنامه خودش شرکت کرده است. فردوسی پور هم گفت： فکر میکنم بیش از دویست بار شرکت کرده ام, هرچند گاهی فراموش میکنم در مسابقه شرکت کنم!

یکی دیگر از بخش های برنامه، شکایت اعضای تیم فوتسال بانوان پرسپولیس از این باشگاه بود. یکی از اعضای این تیم گفت: نژاد فلاح (قائم مقام پرسپولیس) به ما گفته اگر از ۴۰ درصد قراردادتان صرفنظر کنید، آنرا پرداخت می‌کنیم. مگر قرارداد ما چقدر است که ۴۰ درصد آنرا هم ببخشیم؟

برنامه این هفته نود با صحبت‌های صادق درودگر مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران خاتمه یافت. درودگر معتقد بود که نتایج تیم مس کرمان در لیگ دسته اول مشکوک بوده و باید به آن رسیدگی شود.

بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در نظرسنجی این هفته نود شرکت کردند که ۵۲ درصد به علی کریمی، ۳۳ درصد به فرهاد مجیدی و ۱۵ درصد به خداداد عزیزی رای دادند تا کریمی به عنوان محبوبترین بازیکن دو دهه اخیر فوتبال ایران انتخاب شود.