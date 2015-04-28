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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۴۱

مسابقه‌های موتور کراس قهرمانی استان سمنان برگزار می‌شود

مسابقه‌های موتور کراس قهرمانی استان سمنان برگزار می‌شود

سمنان - مسابقه‌های موتور کراس قهرمانی استان سمنان در گرامیداشت یاد سه هزار شهید استان سمنان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت موتورسواری و اتومبیل‌رانی استان سمنان، مسابقه‌های موتور کراس قهرمانی استان سمنان در راستای کنگره سه هزار شهید استان و گرامیداشت روز پدر در شهرستان سرخه برگزار می‌شود.

این مسابقه‌ها روز جمعه، ساعت ۱۱ صبح در محل پیست موتور کراس سرخه برگزار می‌شود.

ورزشکاران در دو کلاس ۱۲۵ و ۲۵۰ سی‌سی با همدیگر به رقابت خواهند پرداخت تا نفرات برتر به عنوان تیم استان راهی مسابقات کشوری شوند.

استان سمنان از دیرباز یکی از قطب‌های موتور کراس در کشور بوده و عناوینی چون قهرمانی و نایب قهرمانی آسیا و چندین دوره قهرمانی کشور نصیب ورزشکاران این استان شده است.

در حال حاضر، ۲۷ ورزشکار در این استان موتورسواری را به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کنند.

کد مطلب 2564185

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