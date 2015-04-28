به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکینژاد در نطق میاندستور خود که در نشست علنی امروز مجلس ایراد شد، به موضوع مذاکرات هستهای اشاره کرد و گفت: مجلس اصولگرا در تصمیم سرنوشتساز تاریخی، میخواهد به تیم هسته ای کمک کند. ملت ایران از مذاکرات در طول تاریخ ضربه خورده است و به خاطر همین دلواپس هستند.
وی تأکید کرد: تیم مذاکرهکننده باید به رهنمودهای مقام معظم رهبری توجه کنند و هوشیار باشند که به دام دشمن گرفتار نشویم. در قدم اول، استکبار نشان داد که راه سلطهگری خود را ادامه میدهد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین در رابطه با معضلات امروز جامعه فرهنگیان گفت: متاسفانه به کمترین نیازهای معلمان و فرهنگیان توجه نمیشود؛ امروز فرهنگیان از تبعیض آشکار در پرداختها توسط دولت گلهمند هستند. متاسفانه امروز سهم مشترک از مطالبات فرهنگیان در دولت و مجلس وجود ندارد.
کوچکینژاد ادامه داد: از رئیس مجلس و هیات رئیسه گلهمند هستم که برای یک مسئله کوچک، کمیسیون ویژه و جلسات ویژه تشکیل میدهند؛ مگر مقام معظم رهبری نفرمودند که مجلس برای دستگاههای اجرایی ریلگذاری کند، کدام ریلگذاری در مورد مشکلات فرهنگیان که بارها اعتراض کردهاند، انجام شده است؟ چرا به داد فرهنگیان نمیرسید؟!
وی خطاب به نمایندگان مجلس اظهار داشت: نطق، کافی نیست؛ باید کار عملی انجام دهید، دولت دهم و دولت یازدهم دو مصوبه متفاوت در مورد رتبهبندی فرهنگیان دارند و به صورت سلیقهای و سیاسی این خواسته فرهنگیان تصویب شده است. دولت یازدهم در هفته معلم سال گذشته قول داد که همه مطالبات فرهنگیان را پرداخت کند؛ این دروغی بیش نبود. امروز بازنشستگان فرهنگی از سال ۸۷ مطالبات خود را طلب دارند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: دولت مدعی شده است به زودی مطالبات را پرداخت میکند، اما با این رقم اختصاص یافته توسط دولت ۲۰ درصد مطالبات ۹۳ را هم نمیتوانند پرداخت کنند. سوال من این است که کدام سازمان یا وزارتخانهای در کشور میشناسیم که با کارمندانش اینگونه برخورد کند؟!
از اظهارنظر غیرکارشناسی معاون اول درباره نظام رتبهبندی معلمان تعجب کردم
کوچکی نژاد خاطرنشان کرد: چند روز قبل معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که در مهرماه، حقوق معلمان براساس رتبهبندی افزایش پیدا میکند. من به عنوان یک فرهنگی از این اظهارنظر غیرکارشناسی دولت تعجب میکنم. نظام رتبهبندی یعنی ماندگاری نیروی انسانی متخصص و ارتقای نیروهای علمی، آموزشی و پرورشی و همچنین به روز شدن معلمین که این فرایند در طول چند سال اتفاق میافتد تا به رتبهها میرسند؛ این شیوه پیگیری، ظلم بزرگی در حق معلمین است.
نماینده مردم رشت در مجلس گفت: مصوبه شتابزده و غیرکارشناسی دولت همان قانون خدمات کشوری است که عمر این قانون نیز گذشته و تاریخ اجرای آن به اتمام رسیده است. دائم به نام رتبهبندی در مسیر حق فرهنگیان خلل ایجاد میکنند. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و کمیسیون تلفیق، بیش از پنج هزار میلیارد تومان به بودجه ۹۴ آموزش و پرورش اضافه کردند، این رقم میتواند رقم پایه حقوق فرهنگیان را که خواست همه آنها است افزایش دهد. چرا دولت عمل نمیکند؟
وی افزود: رئیس جمهور میتواند از منابع در اختیار، نظام رتبهبندی را اجرایی کند. مگر همین دولت در مجلس قول ندادند در مقابل طرح رتبهبندی فرهنگیان، به زودی لایحه رتبهبندی فرهنگیان را به مجلس ارائه دهد؟ چرا عمل نکرد؟ از فراکسیونهای فرهنگی و سیاسی مجلس گلهمند هستم که چرا به این مساله مهم نمیپردازند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین به نقش رسانهها دراین زمینه اشاره کرد و گفت: به صدا وسیما تذکر میدهم، مگر وظیفه رسانه ملی پرداختن به مشکلات اجتماعی نیست؟ شما برای یک مساله کوچک چندین مناظره و برنامه اجراء میکنید؛ آیا معلمها این حق را ندارند که در صدا و سیما ظاهر شوند و مطالبات خودشان را بیان کنند؟ باید مساله برای مسئولان و جامعه روشن شود تا از شایعه پراکنی و جریانات ضد انقلاب جلوگیری شود؛ متاسفانه در برخی جراید از جمله روزنامه ایران یا با انتشار کاریکاتور در روزنامه همشهری، به معلمان توهین کردند.
کوچکینژاد تصریح کرد: تشکلهای قانونی معلمان با استفاده از اصل ۲۷ قانون اساسی از حقوق معلمان دفاع کرده و عرصه را بر تشکلهای غیرقانونی ببندند که با سوءاستفاده از این فضا موجسواری میکنند.
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