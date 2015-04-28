به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری ۵ مسابقه از گروه «ب» به پایان رسید که تیم سیاه‌جامگان مشهد هرچند در خانه پیروزی یک بر صفر برابر داماش را با تساوی یک بر یک عوض کرد اما به لطف این تساوی به عنوان دومین تیم رقابتهای دسته اول، جواز حضور در پانزدهمین دوره لیگ برتر را بدست آورد.

تیم سیاه‌جامگان به لطف این تساوی ۳۹ امتیاز شد و به خاطر توقف مس رفسنجان و پاس همدان در خانه، توانست جشن صعود به لیگ برتر را برابر هواداران خود برپا کرد.

در رفسنجان هم تیم مس برد یک بر صفر را برابر پارسه تهران را با تساوی یک بر یک عوض کرد اما به خاطر ناکامی خانگی پاس در همدان، با ۳۷ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به حریف همدانی به دیدار پلی‌آف لیگ برتر رسید. پارسه تهران هم با این تساوی شانس رسیدن به بازی پلی‌آف را از دست دادند.

مسی‌ها در بازی پلی‌آف لیگ برتر باید برابر مس کرمان قرار بگیرند که آن مسابقه به نوعی دربی این استان برای نزدیک‌ شدن به لیگ برتر است. برنده بازی پلی‌آف لیگ برتر، با تیم چهاردهم فصل جاری لیگ برتر بازی می‌کند که تیم پیروز، آخرین تیم حاضر در پانزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر را مشخص خواهد کرد.

در همدان هم پاس در دقیقه ۸۴ پیروزی یک بر صفر برابر فولاد یزد را با تساوی یک بر یک عوض کرد تا در دقایق پایانی و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به مس رفسنجان، فرصت حضور در بازی پلی‌‍آف را از دست بدهد. صنعت نفت آبادان در زمین شهرداری بندرعباس، شکست خورد تا این مسابقات را با نتیجه‌ای تلخ به پایان برساند.

شهرداری تبریز هم در خانه برتری ۲ بر صفر برابر گل‌گهر سیرجان را با تساوی ۲ بر ۲ عوض کرد تا با قرار گرفتن در رده نهم این گروه، به بازی پلی‌آف لیگ دسته اول برود. این تیم اگر برتری خود را حفظ می‌کرد، می‌توانست بدون هیچ دغدغه‌‎ای در لیگ دسته اول بماند.

پیش از این تیم‌های راهیان کرمانشاه و شهرداری بندرعباس از این گروه به لیگ دسته دوم سقوط کرده بودند و اتکا گلستان هم در هفته سیزدهم، از حضور در ادامه رقابتها انصراف دارد. در این شرایط تیم شهرداری تبریز باید در بازی پلی‌آف به مصاف تیم نهم گروه «الف» یعنی استقلال اهواز برود که برنده آن بازی در لیگ دسته اول باقی می‌مانند.

رقابتهای فصل آینده لیگ دسته اول در قالب یک گروه ۲۰ تیمی برگزار می‌شود. 2 تیم سقوط کننده از لیگ برتر، تیم بازنده پلی‌آف لیگ برتر، تیم بازنده دیدار تیم چهاردهم لیگ - تیم برنده دیدار پلی‌آف لیگ برتر، تیم‌های سوم تا هشتم گروه‌های دو گانه، تیم برتر پلی‌آف لیگ دسته اول و 3 تیم برتر لیگ دسته دوم تیم‌های حاضر در مسابقات فصل آینده لیگ دسته اول را تشکیل می‌دهند.

نتایج کامل این بازی‌ها به شرح زیر است:

* شهرداری بندرعباس ۲ - صنعت نفت آبادان صفر

* سیاه‌جامگان مشهد یک - داماش گیلان یک

* مس رفسنجان یک - پارسه تهران یک

* پاس همدان یک - فولاد یزد یک

* شهرداری تبریز ۲ - گل‌گهر سیرجان ۲

جدول رده‌بندی گروه ب:

۱- سیاه جامگان مشهد ۳۹ امتیاز (صعود به لیگ برتر)

۲- مس رفسنجان ۳۷ امتیاز - تفاضل گل ۸+ (صعود به پلی‌آف لیگ برتر)

۳- پاس همدان ۳۷ امتیاز - تفاضل گل ۶+

۴- پارسه تهران ۳۴ امتیاز

۵- صنعت نفت آبادان ۳۳ امتیاز

۶- داماش گیلان ۲۷ امتیاز

۷- گل‌گهر سیرجان ۲۴ امتیاز - تفاضل گل ۲-

۸- فولاد یزد ۲۴ امتیاز - تفاضل گل ۵-

۹- شهرداری تبریز ۲۲ امتیاز - تفاضل گل ۱+ (رفتن به پلی‌آف دسته دوم)

۱۰- راهیان کرمانشاه ۲۲ امتیاز - تفاضل گل ۴- (سقوط به دسته دوم)

۱۱- شهرداری بندرعباس ۱۶ امتیاز (سقوط به دسته دوم)