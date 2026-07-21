به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز سه‌شنبه با اشاره به حساسیت‌های موجود در مسیر صعود تیم نفت آبادان به لیگ برتر فوتبال کشور از پیگیری‌های مستقیم مدیریت استان در سطوح کشوری خبر داد.

استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت برگزاری مسابقه پلی‌آف بین تیم‌های نفت آبادان و مس رفسنجان اظهار کرد: در جریان یک تماس تلفنی با وزیر ورزش و جوانان، ضرورت برگزاری این دیدار را مطرح کردم تا روند مسابقه به گونه‌ای پیش برود که حق نماینده استان در این رقابت حساس محفوظ بماند.

وی گفت: همزمان با این رایزنی‌ها، حمید بنی‌تمیم، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان را نیز عازم تهران کرده‌ایم تا از نزدیک پیگیر امور بوده و اطمینان حاصل شود که حق نماینده ورزش استان در تصمیمات اتخاذ شده لحاظ شود.

موالی‌زاده با یادآوری جایگاه تاریخی باشگاه نفت آبادان در فوتبال ایران افزود: نفت آبادان یکی از تیم‌های ریشه‌دار و اصیل کشور است و فقدان حضور این تیم در لیگ برتر، خلا بزرگی در فوتبال ایران محسوب می‌شود. این باشگاه از هواداران پرشوری برخوردار است که پیوند عمیقی با تیم خود دارند.

استاندار خوزستان در پایان تأکید کرد: مدیریت استان از تمامی تیم‌های ورزشی خوزستان پشتیبانی می‌کند و ما هرگز اجازه نخواهیم داد حقی از آن‌ها در عرصه‌های ورزشی ضایع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار پلی‌آف تیم‌های نفت آبادان و مس رفسنجان برای صعود به لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت ۱۸:۴۵ روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه در تهران برگزار خواهد شد.