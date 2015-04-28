واریز ۱۸ میلیارد ریال یارانه شیر به حساب دامداران خراسان شمالی

عبدالله یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از واریز کل یارانه شیر سه ماهه اول سال ۹۳ به حساب دامداران خراسان شمالی خبر داد و افزود: کل یارانه واریز شده به حساب دامداران استان ۱۸ میلیارد ریال است.

وی با اشاره به این که میزان شیر تحویل شده به صنایع لبنی در سه ماهه اول سال ۹۳ از سوی دامداران خراسان شمالی در سه ماهه نخست سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۱۱ تن بوده است، اضافه کرد: این میزان شیر متعلق به سه هزار و ۲۸۲ نفر از دامداران استان بوده که به صورت مستقیم یا از طریق مراکز جمع آوری، شیر تولیدی دامداری های خود را به صنایع لبنی تحویل داده اند.

یوسفی اظهار داشت: در مجموع ۱۸ میلیارد ریال مابه التفاوت قیمت شیر بابت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن شیر تحویلی به دامداران استان پرداخت شد که بر این اساس در هر کیلوگرم شیر، هزار و ۴۴۰ ریال مابه التفاوت به دامداران استان پرداخت شده است.

به گفته وی متوسط میزان تولید شیر در واحد های تولیدی شیر خراسان شمالی سالانه افزون بر ۲۰۰ هزار تن است.

یوسفی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از شیر تولیدی خراسان شمالی به استان های همجوار صادر می شود، اظهار داشت: کمبود کارخانه های فرآورده های لبنی در این استان یکی از دلایل صدور شیر به سایر استانهای کشور است.

وی اضافه کرد: هم اکنون واحد صنایع تبدیلی با ظرفیت ۱۰۶ هزار تن و ۳۴ مرکز جمع آوری شیر با ظرفیت ۱۹۱ تن در روز در این استان فعالیت می کنند.

یوسفی افزود: ۱۳۰ هزار رأس گاو شیری در استان وجود دارد که از این تعداد ۲۱ هزار رأس اصیل، ۷۸ هزار و ۵۰۰ رأس گاو دو رگه و ۳۱ هزار و ۳۰۰ رأس گاو بومی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرانه مصرف شير در خراسان شمالی ۱۲۵ ليتر و در كشور ۱۴۴ ليتر است.