  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۲۶

معاون جهاد کشاورزی خراسان شمالی خبرداد:

اختصاص۵۳ میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه دامپروری درخراسان شمالی

اختصاص۵۳ میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه دامپروری درخراسان شمالی

بجنورد - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: ازمحل صندوق توسعه ملی ۷۵ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شده و اعتبار آن در حال جذب است.

علی مبارکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تسهیلات در قالب سرمایه درگردش بوده وبا سود ۱۱درصد به متقاضیان ارائه می‌شود.

وی از توافق با صندوق کارآفرینان مهرامید خبرداد و گفت: با این توافق هفت میلیارد ریال تسهیلات چهار درصد تا یک ماه آینده به متقاضیان برای توسعه دامپروری اعطا می‌شود.

وی همچنین افزود: طرح توسعه نوغانداری در استان با هزینه ۲۰ میلیارد ریال اعتبار بلاعوض از محل مصوبات سفر رهبری به این استان در شهرستان راز و جرگلان آغاز شده است.

مبارکی گفت: با این اعتبار ۵۳ هکتار توتستان ایجاد می‌شود تا با افزایش تولید پیله کرم ابریشم به اشتغالزایی پایدار در این منطقه کمک شود.

به گفته مبارکی استان خراسان شمالی با تولید ۸۴ تن پیله تر رتبه سوم و رتبه یک بهره وری در کشور را دارد.

کد مطلب 3563166

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه