اختصاص۵۳ میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه دامپروری درخراسان شمالی

علی مبارکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تسهیلات در قالب سرمایه درگردش بوده وبا سود ۱۱درصد به متقاضیان ارائه میشود.
وی از توافق با صندوق کارآفرینان مهرامید خبرداد و گفت: با این توافق هفت میلیارد ریال تسهیلات چهار درصد تا یک ماه آینده به متقاضیان برای توسعه دامپروری اعطا میشود.
وی همچنین افزود: طرح توسعه نوغانداری در استان با هزینه ۲۰ میلیارد ریال اعتبار بلاعوض از محل مصوبات سفر رهبری به این استان در شهرستان راز و جرگلان آغاز شده است.
مبارکی گفت: با این اعتبار ۵۳ هکتار توتستان ایجاد میشود تا با افزایش تولید پیله کرم ابریشم به اشتغالزایی پایدار در این منطقه کمک شود.
به گفته مبارکی استان خراسان شمالی با تولید ۸۴ تن پیله تر رتبه سوم و رتبه یک بهره وری در کشور را دارد.
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