اختصاص۵۳ میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه دامپروری درخراسان شمالی

بجنورد - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: ازمحل صندوق توسعه ملی ۷۵ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شده و اعتبار آن در حال جذب است.