اجرای آبیاری نوین در خراسان شمالی ۶۰ میلیارد تومان اعتبار گرفت

عبدالله یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از محل اعتبارات سفر رییس جمهوری به خراسان شمالی در مجموع ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های آبیاری مدرن در اراضی کشاورزی این استان اختصاص یافت.

وی با بیان این که این میزان اعتبار طی مدت مدت دو سال برای اجرای طرح های آبیاری قطره ای و سایر انواع آبیاری این استان تخصیص می یابد، افزود: تاکنون ۱۶ هزار و ۸۵۰ هکتار از مزارع آبی خراسان شمالی تحت پوشش شیوه های نوین آبیاری قرار گرفته است.

یوسفی با اشاره به این که خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که از این میزان ۱۴۶ هزار هکتار آن آبی است، اظهار داشت: از مجموع زمین های آبی این استان در شرایط کنونی تنها ۵۰ هزار هکتار استعداد لازم برای اجرای سامانه های نوین آبیاری قطره ای و بارانی را دارند و برای بقیه عملا نمی توان از این شیوه ها استفاده کرد.

وی در ادامه اختصاص اعتبار برای واحد های گلخانه ای در خراسان شمالی را نیز از دیگر طرح های مصوب سفر رییس جمهور به این استان عنوان کرد و افزود: این اعتبارات برای ساماندهی و ایجاد گلخانه ها نیز طرح تصویب شده است.

به گفته یوسفی خراسان شمالی ۱۶۳ واحد گلخانه ای دارد اما به دلیل مشکلات متعدد در حال حاضر از این تعداد تنها ۳۶ واحد فعال و ۱۲۷ واحد غیر فعال هستند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اضافه کرد: همچنین در سفر دیروز ریاست جمهوری به این استان تسهیلات ویژه ای نیز از محل صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی خراسان شمالی اختصاص یافته که با نرخ سود ۱۰ درصد در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.