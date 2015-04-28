به گزارش خبرگزاري مهر، سازمان ملل متحد با انتشار گزارشي در مورد زلزله اخير شرق آسيا كه مركز اصلي آن در كشور نپال بود، از متضرر شدن ۸ ميليون نفر از اين زلزله خبر داد. در ادامه گزارش سازمان ملل متحد آمده است: بر اثر اين زلزله، تا به اين لحظه ۴۳۱۰ نفر جان باخته و ۷۹۵۳ نفر زخمي شده اند. حال برخي زخمي ها وخيم اعلام شده است. در حال حاضر ۱.۴ شهروند نپالي هم به مواد غذايي نياز مبرمي دارند و جانشان در معرض خطر قرار دارد.

در همين راستا «سوشيل كويرالا» نخست وزير نپال پيش بيني كرد كه تعداد كشته شدگان تا ۱۰ هزار نفر افزايش يابد. اين زلزله روز شنبه با قدرت ۷.۸ در مفیاس ريشتر پایتخت نپال را لرزاند. اين زلزله بي سابقه ترين زلزله در ۸۰ سال گذشته در اين كشور بوده است.

گفتنی است جمعيت كل كشور نپال ۲۸ ميليون نفر است كه دست كم ۸ ميليون نفر آن در اين زلزله آسيب ديده و متضرر شده اند. بر اثر اين زلزله كه بخش هايي از كشور هندوستان و تبت غربي را نیز لرزاند، دست كم ۷۳ نفر در هند جان باخته و ۲۵ نفر هم در تبت جان خود را از دست دادند.