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۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲

آرتور آسا برگر به ایران می‌آید

آرتور آسا برگر به ایران می‌آید

پروفسور آرتور آسا برگر یکی از برجسته‌ترین اساتید ارتباطات جهان به دعوت دانشگاه تهران و با حمایت بنیاد ملی نخبگان، به مدت دو هفته به ایران سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو در مدت اقامت خود در ایران، در تهران، اصفهان و شیراز، سخنرانی‌های متنوع همراه با کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های مطالعات رسانه، روش‌های تحقیق در رسانه و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد كرد.

در همين حال کارگاه تحلیل رسانه‌ای آسا برگر در هفت جلسه در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد، كه در آن شیوه‌های تحلیل انتقادی رسانه‌ها مورد بحث قرار خواهند گرفت.

پروفسور برگر علاوه بر کارگاه‌های فوق، سخنرانی‌هایی را در انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز ملی فضای مجازی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و . . . خواهد داشت.

آرتور آسا برگر بیش از هفتاد کتاب درسی و تحلیلی در حوزه‌های گوناگون نظير روش‌های پژوهش در رسانه‌ها، نقد نظام تبلیغاتی در جهان سرمایه‌داری، توریسم، جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی و زندگی روزمره، فرهنگ مردم‌پسند، نگارش علمی و نظریه‌های ارتباطات نوشته است و پژوهشگران بین‌المللی بیش از پنج هزار بار به آثار وی ارجاع علمی داده‌اند. وی در ضمن یک کاریکاتوریست و رمان‌نویس برجسته است که می‌توان گفت پایه‌گذار ژانر علمی در رمان و داستان‌های علمی محسوب می‌شود.

سفر پروفسور برگر به ایران به دعوت مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی دانشگاه تهران، کرسی یونسکو فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان، و انجمن ایرانی مطالعات جهان، و با حمایت بنیاد ملی نخبگان انجام شده است. حمایت بنیاد ملی نخبگان ذیل جایزه علامه طباطبائی و در حمایت اندیشمندان برگزیده این جایزه صورت گرفته است.

کد مطلب 2564709

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