به گزارش خبرگزاری مهر، این استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو در مدت اقامت خود در ایران، در تهران، اصفهان و شیراز، سخنرانی‌های متنوع همراه با کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های مطالعات رسانه، روش‌های تحقیق در رسانه و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد كرد.

در همين حال کارگاه تحلیل رسانه‌ای آسا برگر در هفت جلسه در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد، كه در آن شیوه‌های تحلیل انتقادی رسانه‌ها مورد بحث قرار خواهند گرفت.

پروفسور برگر علاوه بر کارگاه‌های فوق، سخنرانی‌هایی را در انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز ملی فضای مجازی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و . . . خواهد داشت.

آرتور آسا برگر بیش از هفتاد کتاب درسی و تحلیلی در حوزه‌های گوناگون نظير روش‌های پژوهش در رسانه‌ها، نقد نظام تبلیغاتی در جهان سرمایه‌داری، توریسم، جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی و زندگی روزمره، فرهنگ مردم‌پسند، نگارش علمی و نظریه‌های ارتباطات نوشته است و پژوهشگران بین‌المللی بیش از پنج هزار بار به آثار وی ارجاع علمی داده‌اند. وی در ضمن یک کاریکاتوریست و رمان‌نویس برجسته است که می‌توان گفت پایه‌گذار ژانر علمی در رمان و داستان‌های علمی محسوب می‌شود.

سفر پروفسور برگر به ایران به دعوت مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی دانشگاه تهران، کرسی یونسکو فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان، و انجمن ایرانی مطالعات جهان، و با حمایت بنیاد ملی نخبگان انجام شده است. حمایت بنیاد ملی نخبگان ذیل جایزه علامه طباطبائی و در حمایت اندیشمندان برگزیده این جایزه صورت گرفته است.