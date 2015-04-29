طرح استاد هادی برای مشاوره طلاب اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه حجت الاسلام حسن قاسمی و حجت الاسلام و المسلمین مصطفی حسینی نیشابوری به عنوان مدیر سابق و جدید حوزه علمیه امام رضا (ع) با حضور آیت الله رشاد رئیس حوزه های علمیه تهران، آیت الله غفوری مدیر حوزه علمیه استان تهران، حجت الاسلام حسن قاسمی مدیر سابق حوزه علمیه امام رضا (ع)، حجت الاسلام مصطفی حسینی نیشابوری مدیر جدید حوزه علمیه امام رضا (ع) و همچنین با حضور جمعی از علما، اساتید و طلاب حوزه های علمیه تهران برگزار شد.

آیت الله رشاد در این مراسم با اشاره به اقدامات خوب صورت گرفته در حوزه علمیه امام رضا (ع)، گفت: حوزه علمیه امام رضا (ع) پیشینه بسیار بلند دارد و تحولات بسیار خوبی در آن رخ داده و در دوران مدیریت حجت الاسلام قاسمی پیشرفت های بسیار خوبی داشته و ایشان عنصری مدیر و صاحب فکر و فردی زحمتکش در حوزه درس و بحث هستند. ایشان اصرار داشتند در حوزه علمی و تربیتی طلاب پس از ۱۷ سال مدیریت در حوزه علمیه امام رضا (ع) تمرکز داشته باشند و به عنوان استاد محوری تمام وقت به مشاوره علمی و تربیتی طلاب بپردازند.

وی افزود: یکی از مهمترین طرح هایی که در تحول نظام آموزشی حوزه های علمیه پیش بینی کرده ایم، طرح استاد هادی است. در این طرح در هر حوزه علمیه چند استاد به عنوان استاد هادی و به صورت تمام وقت به طلبه ها مشاوره می دهند و همچنین در موضوعات درسی و مباحثه ها حضور دارند تا میزان پیشرفت علمی طلاب به خوبی سنجیده شود.

رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران با اشاره به انتصاب حجت الاسلام و المسلمین حسینی نیشابوری به عنوان مدیر حوزه علمیه امام رضا (ع) گفت: ایشان دو دوره با ما فعالیت داشتند که در کارنامه خود معاونت پژوهشی و معاونت تهذیب را دارند و در دوره ای هم در مشهد فعالیت های حوزوی انجام دادند و همیشه موفق بودند.

آیت الله رشاد با اشاره به اهمیت آموزش پژوهش محور، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۴ مخصوص آموزش پژوهش محور است تا بتوانیم نظام آموزش پرورش معال را در حوزه های علمیه نهادینه کنیم و این موضوع نقطه عطفی در دوره این حوزه علمیه خواهد بود و آقای نیشابوری وظیفه سنگینی برعهده دارند و باید نظام آموزشی پرورش معال و آموزش پژوهش محور در سراسر حوزه های علمیه انجام شود و ما در سراسر حوزه های علمیه نیازمند تغییرات در نظام آموزشی هستیم.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام والمسلمین حسن قاسمی مدیر سابق حوزه علمیه امام رضا (ع)، گفت: طلبه واقعی، طلبه ای است که انتخاب کرده تا در مسیر پرورش روح و جان حرکت کند و نباید در این مسیر کوتاهی کند. باید سنت الهی و نبوی را به خوبی یاد گرفته و به یک قرآن عینی تبدیل شود.

وی افزود: ما فقط برای یادگرفتن درس به حوزه علمیه نیامده ایم و برخلاف دانشگاه که مبنای آن آموختن است، ما باید در حوزه علمیه روح خود را پرورش دهیم و اگر طلبه ای در این مسیر قدم برداشت، هر روز او روز تازه ای است و همه چیز برای او سرشار از نشاط و شادی است؛ چرا که در مسیر معنوی مسائل تکراری وجود ندارد.

مدیر سابق حوزه علمیه امام رضا (ع) اظهار داشت: هدف اصلی بنده در دوران ۱۷ ساله مدیریت در این حوزه علمیه، پرورش روح و تعلیم و تربیت بوده است و هرگز از روز اول برای مدیریت کردن به این حوزه نیامده ام. از همان ابتدا عاشق تدریس بوده ام و همه هدفم ماندن و خدمت کردن به طلاب است و امروز دوره تثبیت است؛ چرا که ما از گردنه سخت مشکلات عبور کرده ایم و در کنار اهداف عالیه، آینده بسیار خوبی را در پیش داریم.

حجت الاسلام مصطفی حسینی نیشابوری - مدیر جدید حوزه علمیه امام رضا(ع) در ادامه این مراسم طی سخنانی، گفت: رویکرد ما تحقق آرمان ها و منویات امام راحل و مقام معظم رهبری است و رسیدن به این اهداف نیازمند تلاش بسیار زیادی است و آیت الله رشاد ترسیم کردند که حوزه پژوهش محور و پرورش معال است.

وی با اشاره به برنامه های خود، گفت: همکاری و تفاهم با مدارس علمیه تهران و در سطح کلان مدارس علمیه کل کشور از جمله برنامه های ما است لذا در همه زمینه ها همکاری خود را با تمامی بخش های حوزه های علمیه اعلام می کنم و از همه طلاب خواستار حمایت، همدلی و همراهی هستیم.

در پایان این مراسم، آیت الله غفوری مدیر حوزه علمیه استان تهران از زحمات و تلاش های حجت الاسلام قاسمی تقدیر کرد و حاصل تلاش های وی را روحانیونی عالم و آگاه دانست که در سطح جامعه و کشور در حال خدمت هستند.

وی با اشاره به ویژگی های مدیریت حوزه علمیه گفت: حوزه های علمیه به بهترین روش مدیریت می شوند و امور ظاهری و شکلی در مدیریت حوزه های علمیه در گذشته وجود نداشت و امور شکلی و ظاهری که از مراکز آموزشی به حوزه سرایت کرده، نباید به این شکل باقی بماند. حوزه باید اصالت خود را در امر آموزش و تربیت حفظ کند اما در عین حال به روز نیز باشد از این رو مدیریت حوزه علمیه نباید از پیشرفت هایی که رخ داده عقب باشد بلکه باید به روزتر از مراکز علمیه دیگر حرکت کند.

آیت الله علی اکبر رشاد رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران طی احکامی حجت الاسلام والمسلمین مصطفی حسینی نیشابوری را به عنوان مدیر جدید حوزه علمیه امام رضا (ع) منصوب و همچنین حجت الاسلام والسملین حسن قاسمی را به عنوان استاد هادی در حوزه علمیه امام رضا (ع) منصوب کرد.