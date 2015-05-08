  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۱۲

آیت الله مهمان نواز:

منفورترین حکومت زمان ما آمریکای جنایتکار است

منفورترین حکومت زمان ما آمریکای جنایتکار است

بجنورد - نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری گفت: آمریکا منفورترین حکومت امروز در دنیاست و جنایات آن بر هیچکس پوشیده نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله مهمان نواز در دیدار جمعی از مسئولان و دانشجویان جهادگر بسیجی خراسان شمالی که به مناسبت گرامیداشت سالروز بسیج سازندگی انجام شد، با اشاره به اخبار ضد و نقیض حاکم بر جهان امروز گفت: راه درست و حق را باید تنها به صورت مستقیم از مقام معظم رهبری دریافت کنیم.

وی با بیان اینکه امروز دشمنان ما به ویژه آمریکا دم از وفاق می زنند، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان اخیر خود حقایقی را بیان داشتند که بسیار حائظ اهمیت است.

آیت الله مهمان نواز اظهارداشت: آمریکا منفورترین حکومت زمان ماست و جنایات آن بر هیچکس پوشیده نیست.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری در ادامه افزود: امروز نقش شما بسیجیان در مقابله با تهدید دشمنان بسیار مهم است.

آیت الله مهمان نواز تصریح کرد: اگر آمریکا امروز جرات حمله نظامی به ایران را ندارد، دلیل آن این است که ملت ایران و نظام اسلامی را شناخته است.

 

کد مطلب 2572221

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها