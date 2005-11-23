مسابقه حفظ قرآن براي كودكان زير ده سال برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، شوراي جهاني حفظ قرآن كريم با همكاري سازمان كمك رساني اسلامي جهاني مسابقات حفظ قرآن كريم را براي كودكان زير ده سال پاكستان برگزار كرد.

اين مسابقه به منظور حفظ جايگاه قرآن ميان مسلمانان، اهميت رقابت در اين گونه مسابقات، بالابردن سطح ديني جامعه مسلمان از طفوليت، تأثير خواندن قرآن در روح مخاطبان، خدمت به قرآن در سطح جهاني و اشاعه حفظ كتاب خدا در همه جهان اسلام از اهداف مسابقه مذكور به شمار مي رود.

به گزارش خبرگزاري اسلامي (اباء)، اين مسابقه كه در دانشگاه " قاسميه " اسلام آباد پايتخت پاكستان برگزار مي شود، امروز 23 نوامبر ( 2 آذر) به پايان مي رسد.

داوري اين مسابقه به رياست شيخ محمد اخلاقي مدني استاد تجويد و قرائت دانشگاه اسلامي پاكستان و با همكاري 4 نفر ديگر انجام مي شود.

درمسابقه مذكور 460 كودك زير ده سال در رشته هاي حفظ و تجويد قرآن كريم شركت كردند كه در مراسم افتتاحيه آن عبدالرزاق احمد سعيد كوچكترين شركت كننده مسابقه، قرآن تلاوت كرد .