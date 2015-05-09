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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۰۵

روشن ضمیر مطرح کرد:

مقابله جدی با فساد اداری در استان بوشهر

مقابله جدی با فساد اداری در استان بوشهر

بوشهر - مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر گفت: مقابله جدی با فساد اداری به عنوان یکی از اولویت‌های مهم استان در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر روشن ضمیر صبح شنبه در نشست شورای اداری شهرستان تنگستان اظهار داشت: برگزاری نشست‌های شورای اداری از برنامه‌های مصوب در ساختار دولتی در استان‌ها و شهرستان‌ها است و مصوبات این نشست‌ها نیز باید اجرایی شود.

وی بر لزوم اجرای همه مصوبات این نشست‌ها توسط دستگاه‌ها و ادارات و نهادها تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: باید نظارت لازم برای اجرای مصوبات شورای اداری صورت بگیرد و با برنامه‌ریزی مناسب در این مسیر حرکت شود.

مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر ادامه داد: شهرستان تنگستان دارای سه معاونت است که یک معاونت با ارتقای فرمانداری به آن اضافه می‌شود و این موضوع می تواند نقش مهم در پیشبرد اهداف داشته باشد.

وی اضافه کرد: یکی از اولویت‌های امسال استان بوشهر مقابله با فساد اداری است که با جدیت دنبال می‌شود و برای تحقق این مهم نیاز است که شاهد عزمی همگانی و نظرات جدی در این زمینه باشیم.

لزوم تلاش ویژه برای تکریم ارباب رجوع

روشن‌ضمیر با اشاره به رتبه مطلوب شهرستان تنگستان در زمینه کریم ارباب رجوع، افزود: بازرسان استانداری بوشهر و فرمانداری‌ها باید وضعیت تکریم ارباب رجوع در ادارات و دستگاه‌های مختلف را به خوبی رصد کنند.

وی خواستار ارائه گزارش ماهانه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قالب صیانت از حقوق شهروندی شد و بیان داشت: صیانت از حقوق شهروندی یکی از مصوبات شورای عالی کشور که باید به خوبی اجرا شود.

مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر گفت: یکی از نیازهای مهم ادارات استان بوشهر، جذب نیروی انسانی مورد نیاز است که این موضوع به ستاد اعلام شده و امیدواریم شاهد تحقق آن باشیم.

کد مطلب 2573078

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