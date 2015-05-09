مقابله جدی با فساد اداری در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر روشن ضمیر صبح شنبه در نشست شورای اداری شهرستان تنگستان اظهار داشت: برگزاری نشست‌های شورای اداری از برنامه‌های مصوب در ساختار دولتی در استان‌ها و شهرستان‌ها است و مصوبات این نشست‌ها نیز باید اجرایی شود.

وی بر لزوم اجرای همه مصوبات این نشست‌ها توسط دستگاه‌ها و ادارات و نهادها تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: باید نظارت لازم برای اجرای مصوبات شورای اداری صورت بگیرد و با برنامه‌ریزی مناسب در این مسیر حرکت شود.

مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر ادامه داد: شهرستان تنگستان دارای سه معاونت است که یک معاونت با ارتقای فرمانداری به آن اضافه می‌شود و این موضوع می تواند نقش مهم در پیشبرد اهداف داشته باشد.

وی اضافه کرد: یکی از اولویت‌های امسال استان بوشهر مقابله با فساد اداری است که با جدیت دنبال می‌شود و برای تحقق این مهم نیاز است که شاهد عزمی همگانی و نظرات جدی در این زمینه باشیم.

لزوم تلاش ویژه برای تکریم ارباب رجوع

روشن‌ضمیر با اشاره به رتبه مطلوب شهرستان تنگستان در زمینه کریم ارباب رجوع، افزود: بازرسان استانداری بوشهر و فرمانداری‌ها باید وضعیت تکریم ارباب رجوع در ادارات و دستگاه‌های مختلف را به خوبی رصد کنند.

وی خواستار ارائه گزارش ماهانه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قالب صیانت از حقوق شهروندی شد و بیان داشت: صیانت از حقوق شهروندی یکی از مصوبات شورای عالی کشور که باید به خوبی اجرا شود.

مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر گفت: یکی از نیازهای مهم ادارات استان بوشهر، جذب نیروی انسانی مورد نیاز است که این موضوع به ستاد اعلام شده و امیدواریم شاهد تحقق آن باشیم.