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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۱۵

فیلم/ تظاهرات گسترده مردم یمن علیه جنایات آل سعود

فیلم/ تظاهرات گسترده مردم یمن علیه جنایات آل سعود

بین الملل: هزاران نفر از مردم یمن با برپائی تظاهرات ادامه حملات عربستان سعودی به این کشور را محکوم کردند.

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کد مطلب 2577101
عبدالحمید بیاتی

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