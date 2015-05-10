https://mehrnews.com/xsVmV ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۱۵ کد مطلب 2577101 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۱۵ فیلم/ تظاهرات گسترده مردم یمن علیه جنایات آل سعود بین الملل: هزاران نفر از مردم یمن با برپائی تظاهرات ادامه حملات عربستان سعودی به این کشور را محکوم کردند. دریافت 10 MB کد مطلب 2577101 عبدالحمید بیاتی کپی شد مطالب مرتبط فیلم/ تظاهرات هزاران نفری مردم یمن در صنعاء تظاهرات مردم یمن در شهر «صنعاء» در اعتراض به ادامه تجاوز آلسعود برچسبها تظاهرات جنگ 2015 یمن
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