به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد قنبری با تاکید بر اذعان گردشگران به زیبایی و جذابیت غرفه ایران، گفت: حضور ایران در میلان و موفقیت در جذب بازدیدکنندگان به اشکال مختلف قابل مشاهده است؛ از تعریف و تمجید گردشگران و رسانههای خارجی تا تمایل بازدیدکنندگان به گرفتن عکسهای یادگاری در کنار غرفه ایران همگی شاهدی بر این مدعا است.
معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلام ایران با بیان اینکه طراحی غرفه در اکسپوها با توجه به موضوع و محور آن متفاوت است، تصریح کرد: با توجه به محوریت موضوع غذا و محصولات کشاورزی در اکسپوی میلان باید طرحی انتخاب میشد که از یکسو با شعار اکسپو و از سوی دیگر با سابقه فرهنگی ایران متناظر و بیانگر فرهنگ وآداب و رسوم کشور باشد به همین دلیل سفره انتخاب شد و انتقاد به آن و یا ادعای متناقض بودنش با موضوع اکسپو به هیچ وجه محلی از اعراب ندارد.
قنبری در تشریح این موضوع افزود: سفره یکی از مهمترین جلوههای فرهنگی مرتبط با غذا در نزد ایرانیان است که خاصیت دربرگیرندگی دارد و میتواند ظرفی باشد برای ظرفهای دیگر؛ طرح پاویون ایران سفرهای است در حال پرواز و استعارهای از سرزمین هزار آبادی است که راه و رسم زندگی و باور مردمان مختلف کشور را در قالب طرحها و نگارهها و محصولات مختلف نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: سفره حاوی فرآوردههای مادی و ذهنی مردم ایران در رابطه با موضوع اکسپو است و تمام نمادهایی که برای هرچه بهتر نمایش دادن فرهنگ ایرانی انتخاب شده، معنادار و کاملا منطبق بر پیشینههای فرهنگ ایرانی است.
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