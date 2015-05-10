عذرخواهی ناوهای آمریکایی و فرانسوی در پی هشدار ناوگروه ارتش ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، ناوگروه ۳۴ نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران به گلوگاه تنگه باب‌المندب رسید.

این چندمین بار است که ناوگروه ۳۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از منافع اقتصادی ایران در آب‌های بین‌المللی، طول ۴۰۰ مایلی خلیج عدن را طی کرده و به اسکورت کشتی های تجاری ایران و ماموریت‌های محوله پرداخته است.

شب گذشته که ناوگروه ۳۴ نیروی دریایی از ۳۰ مایلی بندر عدن یکی از مهمترین بنادر کشور یمن می‌گذشت، حساسیت کشورهای ائتلاف از جمله آمریکا و فرانسه نسبت به حضور ناوگروه ۳۴ جمهوری اسلامی ایران در خلیج عدن زیاد شد که بر این اساس، بالگرد و هواپیما و ناو خود را به سمت ناوشکن «البرز» و ناو لجستیک «بوشهر» فرستادند و تلاش کردند تا حدود پنج مایلی ناوگروه را رد کنند که با هشدار جدی افسران فرماندهی ناوشکن البرز، از ناوگروه ایران عذرخواهی کرده و مسیر خود را تغییر دادند.

بر اساس این گزارش، هم‌اکنون ائتلاف غربی - عربی برای بمباران شهرهای مختلف یمن ایجاد شده است و ناوشکن‌های کشورهای ائتلاف نیز فقط مشغول جنایت های خود در یمن هستند؛ به گونه‌ای که حتی به کمک کشتی‌های آنها که درگیر حادثه و تجاوز دزدان دریایی می‌شوند نیز، نمی‌روند.

چند روز گذشته ناوگروه ۳۴ ارتش یک فروند کشتی تجاری خارجی را از دست دزدان دریایی نجات داد؛ این کشتی تجاری بارها از کشورهای ائتلاف درخواست کمک کرده بود، اما هیچ جوابی نشنید و در نهایت، دریادلان نیروی دریایی ارتش به کمک آن شتافتند.

صبح امروز ناوگروه ۳۴ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به گلوگاه تنگه استراتژیک باب‌المندب رسید و صحنه هایی از انبوه کشتی های تجاری و نفتکش های کشورهای مختلف برای عبور از تنگه هرمز و ورود به دریای سرخ را به چشم دید. تنگه استراتژیک باب‌المندب، راه ورودی اقیانوس هند به دریای سرخ و دریای مدیترانه است و گلوگاهی میان سه قاره آسیا، آفریقا و اروپاست.