کارخانه گچ لردگان فعالیت دوباره خود را از سرگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه گچ سردشت لردگان سابقه ای ۲۰ سال در چهارمحال و بختیاری داشته است که بعد از سال ها تعطیلی این کارخانه دوباره فعالیت خود را از سرگرفته و موجب ایجاد اشتغال در منطقه شده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: کارخانه گچ سردشت لردگان بعد از چند سال تعطیلی فعالیت دوباره خود را در منطقه از سر گرفته است و موجب ایجاد اشتغال در منطقه شده است.

سید نعیم امامی ادامه داد: این کارخانه قبل از سال ۸۸ تعطیل بود است و بعد از سال ۸۸ آرام آرام تلاش ها برای راه اندازی این کارخانه آغاز شد و هم اکنون این کارخانه فعال است و امسال نیز به افزایش ۲۰ درصدی تولید می رسد.

ایجاد زمینه ایجاد اشتغال ۸۰ نفری توسط کارخانه گچ لردگان

وی ادامه داد: کارخانه گچ سردشت در حال حاضر با اشتغال ۲۰ نفر حدود ۲۰ درصد ظرفیت خودش در حال تولید است و امیدواریم با کمک سیستم بانکی و تخصیص اعتبارات آن واحد صنعتی را به ظرفیت کامل برسانیم.

امامی بیان کرد: اگر این کارخانه به ظرفیت کامل تولید خود برسد می تواند در حدود ۸۰ نفر اشتغال داشته باشد که نقش مهمی در کاهش بیکاری در منطقه ایفا کند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از اهداف مهم و سیاست های ما در این استان تلاش برای افزایش ظرفیت تولید واحد های صنعتی و فعالیت دوباره واحدهای صنعتی غیر فعال است که این امر اگر محقق شود اشتغال قابل توجهی در استان ایجاد می شود.