به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، در آستانه آغاز آتش بس موقت در یمن و همچنین همزمان با تشدید حملات هوایی به صنعاء، نیروهای مسلح و امنیتی یمن در تمامی یگانهای نظامی، امنیتی و دفاعی به حالت آماده باش درآمده اند.

نیروهای مسلح یمن با انتشار بیانیه ای از آمادگی کلی نیروهای مسلح یمن برای مقابله با تجاوز اخیر به یمن توسط همه امکانات موجود خبر داد.

در این بیانیه تاکید شده است که همه مناطق و شهرهای عربستان به جز مکه و مدینه در تیر رس آتش نیروهای مسلح یمنی هستند.

نیروهای مسلح یمن همچنین درخصوص توطئه های داخلی و تحرکات مشکوک نظامی در داخل یمن هشدار داد.

در این بیانیه همچنین تاکید شده است که نیروهای دفاعی و زمینی یمن توانایی کافی برای وارد شدن به عمق مرزهای عربستان و همچنین مواجهه با واکنشهای تهاجمی ریاض را دارند.