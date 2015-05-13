اتحاد پکن-مسکو مرهون شکست سیاست اوباما در قبال روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «الکسي پوشکوف» رئیس کمیسیون روابط خارجی دومای روسیه گفت چینی ها به خوبی می دانند که اگر تلاش های آمریکا علیه روسیه نتیجه دهد، از پای درآوردن این کشور هدف بعدی واشنگتن است. وی اتحاد کنونی میان چین و روسیه را مرهون شکست سیاست های اتخاذ شده باراک اوباما رییس جمهور آمریکا در قبال مسکو دانست.

پوشکوف در ادامه گفت: روسیه و چین همکاری های راهبردی زیادی با یکدیگر داشتند، اما درباره اتحاد میان دو کشور مذاکره نکرده بودند. لذا وحدت دو کشور ناشی از رفتارهای نادرست دولت اوباما درخصوص روسیه بوده است.

این نماینده مجلس روسیه به تلاش چین برای حفظ و ارتقاء مناسبات فیمابین با روسیه اشاره کرد و افزود: چینی ها ناگهان متوجه شدند که اگر سیاست منزوی کردن روسیه با موفقیت همراه شود، مقصد بعدی آمریکا مسلما آنها هستند.

به گفته پوشکوف آمریکاییها همواره اذعان کرده اند که رقیب آنها در قرن ۲۱ روسیه نبوده، بلکه کشور چین است و بنابراین درصورت پیروزی آمریکا بر روسیه، خطرهای زیادی متوجه چین خواهد بود.