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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۱۶

سی‌و‌دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن؛

دعوت گسترده از مردم برای حضور در مسابقات بین المللی قرآن

دعوت گسترده از مردم برای حضور در مسابقات بین المللی قرآن

مسئول کمیته مدعوین سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم گفت: این کمیته دعوت گسترده از مسئولان و جامعه قرآنی و مردم را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدهاشم حسینی مسئول کمیته مدعوین سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با بیان اینکه امسال در ستاد برگزاری مسابقات بین المللی قرآن فعالیت سه کمیته مدعوین، کمیته تبلیغات و همچنین کمیته طه به استان تهران واگذار شده است، گفت: با توجه به اینکه مسابقات در استان تهران برگزار می شود، فعالیت  اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران بیشتر است.

حسینی تاکید کرد: با توجه به حسن اعتماد سازمان به اداره کل اوقاف استان تهران ، امسال نیز بخش هایی از تدارک مسابقات بین المللی قرآن کریم بر عهده استان تهران است و امیدوارم بتوانیم از انجام این مهم با سربلندی بیرون آییم.

وی با اشاره به فعالیت های کمیته مدعوین، گفت: کمیته مدعوین، دعوت از جامعه قرآنی و مسئولان و همچنین عموم مردم را برعهده دارد، همچنین تکریم و استقبال از کسانی که در سالن اجلاس حضور دارند نیز بر عهده این کمیته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران با اشاره به فعالیت ها و وظایف دیگر کمیته های استان تهران گفت: کمیته تبلیغات ، مسئولیت تبلیغ در سطح شهر را برعهده دارد و این اطلاع رسانی با نصب بنر و پوستر و چاپ بروشور و طراحی مناسب این تبلیغات صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین این کمیته، تبلیغات در سطح شهر، محل برگزاری مسابقات، محل اسکان مدعوین و متسابقین را  انجام خواهد داد.

پوستر سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن

اعلام تغییر ساختار کمیته مدعوین در سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن

مسئول کمیته مدعوین سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم گفت: در کمیته مدعوین در سال جاری، دو واحد و هشت کارگروه فعالیت دارند.

 وی افزود: وجه تمایز کمیته مدعوین نسبت به سال گذشته، افزوده شدن دو واحد آمار و ارزیابی و واحد هماهنگی تشریفات ویژه است که در راستای ساماندهی برنامه‌ها و ارتقای سطح کیفی مراسم تشکیل شده است.

حسینی‌ با تشریح وظایف واحد آمار و ارزیابی گفت: واحد آمار و ارزیابی در محل درب های ورودی سالن اجلاس مستقر می شود و کاروان های اعزامی را به لحاظ کمی و کیفی ارزیابی نموده و آمار میزان مراجعین را جهت خدمت رسانی هرچه مطلوب تر بصورت روزانه در اختیار کمیته های مدعوین و پشتیبانی قرار می دهد.

مسئول کمیته مدعوین سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم افزود: هم‌چنین در پایان هر روز از مسابقات از سه کاروان منتخب تقدیر می شود.

وی در ادامه شرح وظایف واحد هماهنگی تشریفات را برشمرد و افزود: گروهی از مدعوین این مسابقات، نخبگان قرآنی، مقامات لشکری و کشوری هستند که از طریق این کارگروه استقبال و پذیرش می شوند. اقدامات خاص برای حضور مطلوب تر مهمانان ویژه توسط این واحد انجام خواهد شد.

وی در ادامه به کارگروه‌های هشت‌گانه کمیته مدعوین اشاره کرد و گفت: نخستین کارگروهی که فعالیت خود را آغاز کرده است، کارگروه دعوت از مسئولان لشکری و کشوری است که دعوت‌نامه ها و اقدامات لازم جهت ارسال آنها به مهمانان ویژه در دست اقدام است.

مسئول کمیته مدعوین سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در ادامه اذعان داشت: در کارگروه فرهنگی- قرآنی دعوت از نخبگان قرآنی، ایاب و ذهاب و اسکان آنان دنیال می شود و در کارگروه ایثارگران، برنامه‌ریزی‌های لازم برای دعوت از خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان گرامی به خصوص در مراسم افتتاحیه و اختتامیه در حال پیگیری است.

حسینی با اشاره به فعالیت های کارگروه خواهران بیان کرد: این کارگروه مسئول ساماندهی حضور جامعه بانوان قرآنی جهت حضور در این مراسم است و از گروه‌های مختلف چون بسیج خواهران و بانوان قرآنی کشور برای حضور در مسابقات دعوت به عمل آمده است.

وی افزود: در کارگروه تکریم و استقبال مهمانان نیز از بدو ورود تا جلوس و سپس بدرقه مهمانان برنامه ریزی خواهد شد تا رضایت مهمانان در حداکثر ممکن انجام شود و شان مراسم معنوی مسابقات قرآن کریم نیز حفظ شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران گفت: در کارگروه مدعوین استان تهران نیز ساماندهی حضور مردم عادی در مسابقات که از محل امامزادگان و بقاع متبرکه، مساجد و مدارسی که درخواست داده‌اند، به محل برگزاری مسابقات اعزام ‌شوند، انجام می شود.

مسئول کمیته مدعوین سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم تاکید کرد: کارگروه مدعوین استان قم نیز مقدمات حضور علاقه مندان در استان قم را دنبال می کند.

حسینی گفت: کارگروه علما و روحانیون نیز در خصوص حضور این عزیزان و بزرگواران جهت شرکت در مسابقات بین المللی قرآن کریم فعالیت دارد. 

کد مطلب 2579786

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