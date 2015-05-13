دعوت گسترده از مردم برای حضور در مسابقات بین المللی قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدهاشم حسینی مسئول کمیته مدعوین سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با بیان اینکه امسال در ستاد برگزاری مسابقات بین المللی قرآن فعالیت سه کمیته مدعوین، کمیته تبلیغات و همچنین کمیته طه به استان تهران واگذار شده است، گفت: با توجه به اینکه مسابقات در استان تهران برگزار می شود، فعالیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران بیشتر است.

حسینی تاکید کرد: با توجه به حسن اعتماد سازمان به اداره کل اوقاف استان تهران ، امسال نیز بخش هایی از تدارک مسابقات بین المللی قرآن کریم بر عهده استان تهران است و امیدوارم بتوانیم از انجام این مهم با سربلندی بیرون آییم.

وی با اشاره به فعالیت های کمیته مدعوین، گفت: کمیته مدعوین، دعوت از جامعه قرآنی و مسئولان و همچنین عموم مردم را برعهده دارد، همچنین تکریم و استقبال از کسانی که در سالن اجلاس حضور دارند نیز بر عهده این کمیته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران با اشاره به فعالیت ها و وظایف دیگر کمیته های استان تهران گفت: کمیته تبلیغات ، مسئولیت تبلیغ در سطح شهر را برعهده دارد و این اطلاع رسانی با نصب بنر و پوستر و چاپ بروشور و طراحی مناسب این تبلیغات صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین این کمیته، تبلیغات در سطح شهر، محل برگزاری مسابقات، محل اسکان مدعوین و متسابقین را انجام خواهد داد.

اعلام تغییر ساختار کمیته مدعوین در سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن

مسئول کمیته مدعوین سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم گفت: در کمیته مدعوین در سال جاری، دو واحد و هشت کارگروه فعالیت دارند.

وی افزود: وجه تمایز کمیته مدعوین نسبت به سال گذشته، افزوده شدن دو واحد آمار و ارزیابی و واحد هماهنگی تشریفات ویژه است که در راستای ساماندهی برنامه‌ها و ارتقای سطح کیفی مراسم تشکیل شده است.

حسینی‌ با تشریح وظایف واحد آمار و ارزیابی گفت: واحد آمار و ارزیابی در محل درب های ورودی سالن اجلاس مستقر می شود و کاروان های اعزامی را به لحاظ کمی و کیفی ارزیابی نموده و آمار میزان مراجعین را جهت خدمت رسانی هرچه مطلوب تر بصورت روزانه در اختیار کمیته های مدعوین و پشتیبانی قرار می دهد.

مسئول کمیته مدعوین سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم افزود: هم‌چنین در پایان هر روز از مسابقات از سه کاروان منتخب تقدیر می شود.

وی در ادامه شرح وظایف واحد هماهنگی تشریفات را برشمرد و افزود: گروهی از مدعوین این مسابقات، نخبگان قرآنی، مقامات لشکری و کشوری هستند که از طریق این کارگروه استقبال و پذیرش می شوند. اقدامات خاص برای حضور مطلوب تر مهمانان ویژه توسط این واحد انجام خواهد شد.

وی در ادامه به کارگروه‌های هشت‌گانه کمیته مدعوین اشاره کرد و گفت: نخستین کارگروهی که فعالیت خود را آغاز کرده است، کارگروه دعوت از مسئولان لشکری و کشوری است که دعوت‌نامه ها و اقدامات لازم جهت ارسال آنها به مهمانان ویژه در دست اقدام است.

مسئول کمیته مدعوین سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در ادامه اذعان داشت: در کارگروه فرهنگی- قرآنی دعوت از نخبگان قرآنی، ایاب و ذهاب و اسکان آنان دنیال می شود و در کارگروه ایثارگران، برنامه‌ریزی‌های لازم برای دعوت از خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان گرامی به خصوص در مراسم افتتاحیه و اختتامیه در حال پیگیری است.

حسینی با اشاره به فعالیت های کارگروه خواهران بیان کرد: این کارگروه مسئول ساماندهی حضور جامعه بانوان قرآنی جهت حضور در این مراسم است و از گروه‌های مختلف چون بسیج خواهران و بانوان قرآنی کشور برای حضور در مسابقات دعوت به عمل آمده است.

وی افزود: در کارگروه تکریم و استقبال مهمانان نیز از بدو ورود تا جلوس و سپس بدرقه مهمانان برنامه ریزی خواهد شد تا رضایت مهمانان در حداکثر ممکن انجام شود و شان مراسم معنوی مسابقات قرآن کریم نیز حفظ شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران گفت: در کارگروه مدعوین استان تهران نیز ساماندهی حضور مردم عادی در مسابقات که از محل امامزادگان و بقاع متبرکه، مساجد و مدارسی که درخواست داده‌اند، به محل برگزاری مسابقات اعزام ‌شوند، انجام می شود.

مسئول کمیته مدعوین سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم تاکید کرد: کارگروه مدعوین استان قم نیز مقدمات حضور علاقه مندان در استان قم را دنبال می کند.

حسینی گفت: کارگروه علما و روحانیون نیز در خصوص حضور این عزیزان و بزرگواران جهت شرکت در مسابقات بین المللی قرآن کریم فعالیت دارد.