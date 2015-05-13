پدربزرگم عاشق بودن کنار مردم بود/ یک خاطره بد هم از او نداریم

بهرنگ بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پدربزرگش زنده یاد مرتضی احمدی بیان کرد: هرچقدر بخواهم درباره وجه هنری پدربزرگ صحبت کنم، گزاف گفته ام چراکه او روحیه اجتماعی و مردمی بسیار بالایی داشت و همین امر باعث می‌شد که اقشار مختلف جامعه دوستش داشته باشند.

وی ادامه داد: پدربزرگ فردی جامع‌الاطراف بود و در زمینه‌های مختلف فعالیت داشت و نکته قابل توجه این است که با توجه به فعالیت‌های گسترده اش، زندگی خانوادگی او از ارتباط بالایی برخوردار بود. این مساله ای است که نه تنها من که سی و اندی سال است که با او زندگی کرده ام، می‌گویم بلکه مادرم هم که حدود ۵۷ سال در کنارش بوده است اعتراف می کند.

بقایی با اشاره به خاطراتش بیان کرد: مادربزرگم خیلی زود فوت کرد و مادرم از ۱۳ سالگی توسط پدربزرگم بزرگ شد. او وقتی برایمان صحبت می‌کند حتی یک خاطره بد هم از پدربزرگ در ذهن ندارد. مرتضی احمدی همیشه پدرانه رفتار کرده است و ما خاطرات شیرینی از او در ذهن داریم.

نوه زنده‌یاد احمدی سپس به گستره فعالیت‌های مختلف پدربزرگش اشاره و عنوان کرد: همیشه برای من سوال بود که پدربزرگ از ۲۴ ساعت در روز چقدر وقت اضافه می‌آورد که ورزش می‌کرد، به کارهای هنری از جمله رادیو، تئاتر، تلویزیون، سینما و دوبله می‌پرداخت، شغل دولتی خود را با سابقه ۳۵ سال حفظ کرده بود، فوتبالش را پیگیری می‌کرد، کتاب می‌نوشت و موسیقی کار می‌کرد.

وی افزود: با تمام این فعالیت‌ها، او معاشرت‌های خود را هم داشت و زندگی خانوادگی خود را به خوبی مدیریت می‌کرد و من به شخصه نمی توانم چنین هماهنگی در زندگی و کار را درک کنم.

بقایی همچنین گفت: خوشحالم که تا پدربزرگ زنده بود اهالی هنر قدردانش بودند. پدربزرگ با برگزاری این‌گونه مراسم‌ها حال خوبی پیدا می‌کرد و همیشه سعی می‌کرد در آنها حضور پیدا کند. به یاد دارم حتی یک بار که حالش بد بود، اصرار کردیم در مراسم شرکت نکند اما نپذیرفت و گفت: «زشت است، مردم فکر می‌کنند تحویلشان نمی‌گیرم.» به یاد دارم در آن مراسم صندلی به دست پشت سر او راه می‌رفتیم ولی حاضر نبود حتی روی صندلی بنشیند.

وی در پایان یادآور شد: خوشحالم که بزرگداشت زنده یاد مرتضی احمدی در جشنواره «فیلم شهر» برگزار می‌شود. مطمئنم که اگرچه پدربزرگ در میان ما حضور ندارد اما روحش در این مراسم حاضر خواهد بود و شاد می‌شود.