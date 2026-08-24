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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

جهش ظرفیت خورشیدی یزد با بهره‌برداری از نیروگاه ۸۰ مگاواتی خاتم

جهش ظرفیت خورشیدی یزد با بهره‌برداری از نیروگاه ۸۰ مگاواتی خاتم

یزد-مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان یزد گفت: با افتتاح نیروگاه خورشیدی ۸۰ مگاواتی در استان یزد، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی بهره‌برداری شده استان به ۵۷۴ مگاوات افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس حسینی ظهر دوشنبه در آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۸۰ مگاواتی خاتم، که با حضور معاون وزیر نیرو، استاندار یزد و جمعی از مدیران صنعت برق برگزار شد با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای این طرح، اظهار داشت: این نیروگاه با اعتباری معادل ۵۵۰۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۹۲ هکتار احداث و در بازه زمانی ۱۸ ماهه از اسفند ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۵ به شبکه سراسری پیوست.

وی با بیان اینکه برق تولیدی این نیروگاه از طریق پست ۱۳۲ کیلوولت هرات به شبکه تزریق می‌شود، افزود: توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در استان، نقش بسزایی در کاهش ناترازی برق در فصول گرم سال دارد.

حسینی تأکید کرد: افزون بر تقویت پایداری شبکه، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و کنترل آلاینده‌های جوی، مهم‌ترین دستاورد اجرای این پروژه است؛ رویکردی که یزد را به کانون پیشران در بهره‌برداری از ظرفیت‌های تابشی برای تحقق توسعه پایدار تبدیل کرده است.

کد مطلب 6926122

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