کمک نظامی ۶.۱ میلیارد یورویی اروپا به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون اروپا روز دوشنبه ۶.۱ میلیارد یوروی دیگر (۷.۱۲ میلیارد دلار) کمک مالی به اوکراین برای تهیه سیستمهای دفاعی جدید مانند دفاع هوایی، موشک، مهمات و رادارها را تصویب کرد.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که این بسته کمکی جدید علاوه بر ۱۶ میلیارد یورو طرحهای تدارکاتی قبلاً تصویب شده است که ۸.۳۵ میلیارد یورو از آن قبلاً پرداخت شده است.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در بیانیهای گفت: در حالی که روسیه حملات خود را تشدید میکند، ما برای کمک به اوکراین در محافظت از مردم و دفاع از آسمانهایش، اقدامات خود را افزایش میدهیم. اروپا در کنار اوکراین ایستاده است و ما هر آنچه را که نیاز داشته باشد، در زمان نیاز به آن ارائه خواهیم داد.
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