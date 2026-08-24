جلالی: روند احراز شهادت و جانبازی ایثارگران باید تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی ظهر دوشنبه در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان مرکزی اظهار کرد: در جنگ تحمیلی رمضان ۴۶ شهید در حوزه جغرافیایی استان مرکزی شناسایی شد که ۱۳ نفر از آنان مربوط به شهرستان محلات هستند.

وی افزود: تلاش مستمر دستگاه‌های متولی امور شهدا و ایثارگران، به‌ویژه شورای تأمین و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی، مایه مباهات و افتخار است.

جلالی تصریح کرد: مطالبات خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران به‌حق است و باید با جدیت بیشتری برای رفع نگرانی و سرگردانی این خانواده‌ها اقدام شود.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد فرآیند احراز شهادت شهدای جنگ رمضان در استان مرکزی نسبت به میانگین برخی استان‌های کشور با زمان بیشتری انجام شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تاکید کرد: این موضوع به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های دستگاه‌های مسئول نیست، اما در صورت صحت، لازم است فرآیند مذکور به‌سرعت آسیب‌شناسی و ابعاد آن به‌طور دقیق بررسی و شفاف‌سازی شود.

وی افزود: حضور فردی از جنس خانواده شهدا و ایثارگران و از همرزمان شهید باکری در رأس بنیاد شهید، ظرفیت ارزشمندی برای پیگیری مطالبات جامعه ایثارگری است.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طولانی شدن فرآیند احراز جانبازی، یکی از مشکلاتی است که در سطح کشور وجود دارد و انتظار می‌رود با اتخاذ تدابیر لازم، به سرگردانی و نگرانی جانبازان و خانواده‌های ایثارگران پایان داده شود.

وی با اشاره به عضویت خود در فراکسیون شاهد و ایثارگران مجلس شورای اسلامی گفت: مطالبات ایثارگران به‌حق است و با وجود درک محدودیت‌ های دولت، انتظار می‌رود رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با جدیت و توان بیشتری برای تحقق مطالبات قانونی این قشر تلاش کند.