ادامه توسعه ارتباطی ایرانسل در اصفهان از ۵G تا فیبر و روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، همزمان با نخستین روز شهریورماه ۱۴۰۵ و در قالب برنامه‌های هفته دولت، سه طرح توسعه‌ای ایرانسل در استان اصفهان، شامل سایت نسل پنجم، پروژه فیبرنوری و توسعه پوشش ارتباطی روستایی، با حضور وزیر ارتباطات، به طور رسمی افتتاح شد.

مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در قالب جلسه شورای اداری استان، با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات به نمایندگی از هیئت دولت، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، حمید فتاحی جانشین وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، نیک‌محمد بلوچ‌زهی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، احسان چیت‌ساز معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، محمد حاتمی‌زاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، وحید یزدانیان معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزیر و رییس پژوهشگاه فضایی ایران، جمعی از نمایندگان استان در مجلس، مدیران استانی و مدیران ایرانسل، در محل اتاق بازرگانی استان اصفهان برگزار شد.

این پروژه‌ها که به نمایندگی از سایر طرح‌های ارتباطی ایرانسل در استان به بهره‌برداری رسیده‌اند، با هدف توسعه پوشش اینترنت پرسرعت، ارتقای کیفیت شبکه، افزایش دسترسی ارتباطی در مناطق شهری و روستایی، کاهش شکاف دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی اجرا شده‌اند.

در جریان این مراسم، پس از ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه‌های ارتباطی ایرانسل در استان اصفهان توسط مهدی رضایی معاون پروژه ایرانسل، ارتباط آنلاین با محل اجرای پروژه‌ها برقرار و طرح‌های ارتباطی به صورت رسمی افتتاح شدند.

افزایش ظرفیت ۵G ایرانسل در نصف جهان

سایت نسل پنجم ایرانسل واقع در بوستان ملت ملک‌شهر اصفهان، با اعتباری معادل ۲۹۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. راه‌اندازی این سایت، ظرفیت شبکه نسل پنجم ایرانسل در شهر اصفهان را افزایش داده و امکان ارائه خدمات ارتباطی پرسرعت، کاهش تأخیر شبکه، افزایش ظرفیت پاسخگویی به کاربران و ایجاد بستر مناسب برای توسعه خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین را بیش از پیش فراهم کرده است.

ایرانسل نخستین ارائه‌دهنده ۵G در ایران، از سال ۱۳۹۵ مطالعه و توسعه فناوری نسل پنجم را آغاز و در شهریور ۱۳۹۶ نخستین نمونه شبکه کامل ۵G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کرد.

ایرانسل در مرداد ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری ۵G کشور را راه‌اندازی کرد و توسعه این فناوری را در شهرهای مختلف ادامه داد و تا پایان بهار سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۱۷۶ سایت نسل پنج را در ایران راه اندازی کرد.

ایرانسل در دی ۱۴۰۲، با رونمایی از شبکه ۵G-SA وارد نسل ۵.۵ ارتباطات شد و در تیر ۱۴۰۳، رکورد بالاترین سرعت اینترنت ایران، معادل ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه، را بر بستر این شبکه ثبت کرد.

توسعه ۵G ایرانسل در ادامه با ارائه قابلیت‌های پیشرفته‌ای همچون «تماس نسل پنجم یا ۵G New Calling»، ثبت رکورد سرعت دانلود ۴۶۱۳ مگابیت بر ثانیه در سایت ۵G رشت و معرفی بابل به‌عنوان نخستین «شهر تمام ۵G» ایران همراه بوده است.

فیبرنوری ایرانسل به دولت‌آباد رسید

در ادامه این مراسم، پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای ایرانسل (FTTx) با حضور نماینده ایرانسل در منزل شهید حجت‌الله صادقی در شهر دولت آباد استان اصفهان، با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال و به طول ۲۳.۵ کیلومتر، افتتاح شد.

این میزان فیبرکشی، جمعیتی بالغ بر ۴۰ هزار خانوار را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده و باتوجه به طی عملیات حفاری و سایر مراحل عملیات اجرایی، مردم و کسب‌وکارها می‌توانند با ارائه درخواست، از اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل در این شهر، بهره‌مند شوند.

پروژه‌های توسعه فیبرنوری ایرانسل، در بیش از ۱۷۰ شهر کشور ادامه دارد و در حال حاضر، امکان ارائه سرویس فیبر نوری در شهرهای تهران، شیراز، بابل، اراک، شهر جدید صدرا، تبریز، کرج، جویبار، شاهرود، ورامین، محمدشهر، ماهدشت، گلستان، امیرکلا، چهاردانگه، قائم‌شهر، شازند، گلسار، کمالشهر، شهریار و دولت آباد وجود دارد و مشترکان تجربه ارتباط اینترنتی با سرعت و کیفیت بالاتر نسبت به بقیه سرویس‌ها و پایداری و ثبات ارتباط اینترنتی را تجربه می‌کنند.

سرویس اینترنت پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر نوری ایرانسل، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، طی مراسمی توسط رئیس‌جمهوری وقت افتتاح شد.

ایرانسل در مردادماه ۱۴۰۲، موافقت‌نامه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) را از وزیر وقت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات دریافت کرد و رسماً به جمع ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) و سایر خدمات ارتباطی موضوع مصوبه فوق، پیوست.

بهمن‌ماه ۱۴۰۲، پوشش اینترنت پرسرعت فیبر نوری ایرانسل برای منازل و کسب‌وکارها (FTTx) در شهر بابل استان مازندران، به‌عنوان نخستین شهر، با حضور وزیر ارتباطات وقت، تکمیل شد.

ایرانسل در تیرماه ۱۴۰۳، موفق شده بود رکورد سرعت دانلود ۸ گیگابیت بر ثانیه را به‌عنوان بالاترین سرعت اینترنت ایران، در شبکه فیبر نوری خود، ثبت کند.

دو روستا در سمیرم به اینترنت پرسرعت متصل شدند

در بخش دیگری از این مراسم که با حضور مدیر ارشد منطقه مرکزی ایرانسل برگزار شد، سایت ارتباطی ایرانسل برای پوشش دو روستای چمشه‌سرد و دهکرد، واقع در دهستان وردشت شهرستان سمیرم در استان اصفهان، به صورت آنلاین افتتاح شد.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷۲ میلیارد ریال و از محل منابع طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات (USO) اجرا شده است و با بهره‌برداری از آن، دسترسی پایدار ساکنان این منطقه به اینترنت پرسرعت و خدمات ارتباطی فراهم شده است.

سایت جدید ایرانسل، ۱۱۱ خانوار با جمعیت ۳۴۳ نفر را تحت پوشش شبکه ارتباطی قرار داده و امکان استفاده از خدمات ارتباطی با کیفیت، اینترنت همراه، آموزش مجازی، خدمات دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی و سایر خدمات مبتنی بر اینترنت را برای ساکنان این منطقه فراهم کرده است. اقدامی که به کاهش شکاف دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی کمک می‌کند.

ایرانسل هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده است. این میزان در شهرهای بزرگ به ۱۰۰ درصد رسیده و در بسیاری از شهرها و مناطق دیگر، نزدیک به این میزان است.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر روستاهایی که بر اساس برنامه‌ریزی هدفمند، تحت پوشش قرار می‌دهد، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری‌اطلاعات) را در شهرها و روستاهای ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، پیش برده و با نصب و راه‌اندازی یا ارتقای تکنولوژی سایت‌های ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری را که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شده‌اند، تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفن‌همراه، قرار داده است.