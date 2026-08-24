مدیر برنامه ملی حکمرانی علم، فناوری و نوآوری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، معاون علمی رئیس‌جمهور مدیر برنامه ملی حکمرانی علم، فناوری و نوآوری را منصوب کرد.

در متن پیام وی خطاب به خالقیان آمده است:

«با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیر برنامه ملی حکمرانی علم، فناوری و نوآوری» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با تدوین برنامه‌ها، ضوابط، استانداردها و نگاشت نهادی نظام نوین حکمرانی علم، فناوری و نوآوری کشور و اجرای برنامه‌های مصوب در کلیه اجزای زیست‌بوم نوآوری کشور و نظارت مستمر بر آن، گام جدی در جهت تحقق اهداف معاونت و سند چشم‌انداز توسعه کشور بردارید.

از کلیه بخش‌ها انتظار می‌رود در جهت تحقق این اهداف همکاری لازم را به عمل بیاورند.

از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات جنابعالی را در پیروی از منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های دولت چهاردهم خواستارم.»

گفتنی است امین‌رضا خالقیان پیش از این مدیرکلی ارتباطات و امور بین‌الملل پارک فناوری پردیس، مدیریت امور واحدهای فناور پارک فناوری پردیس، عضویت هیات مدیره انجمن جهانی پارک‌های فناوری، عضویت کمیته بین‌المللی‌سازی پارک‌های فناوری وزارت علوم، عضویت کارگروه توسعه صادرات معاونت علمی و دبیری نمایشگاه ایران هلث را نیز در کارنامه خود داشته است.