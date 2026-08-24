به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مانی‌یکتا، مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در مراسم رونمایی از «کیف پول ایران» با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به زیرساخت‌های پرداخت کشور، اظهار کرد: وابستگی بالای نظام پرداخت به شبکه پرداخت کارتی و افزایش تهدیدات سایبری، ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مکمل و مستقل را بیش از گذشته نمایان کرده است.

وی افزود: در همین راستا، بانک مرکزی توسعه خدمت «کیف پول ایران» را به‌عنوان یکی از سیاست‌های جدی خود در حوزه نظام‌های پرداخت دنبال می‌کند. مانی‌یکتا با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی این طرح، بازتعریف نقش کیف پول‌ها در شبکه بانکی است، گفت: بانک مرکزی در حال بازطراحی مقررات مربوط به ارائه خدمات کیف پول است و در بخش‌هایی که به دلیل اهمیت و جایگاه خدمات پرداخت، نیاز به ورود رگولاتور وجود دارد، زیرساخت‌های لازم را نیز فراهم خواهد کرد.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تأکید کرد: کیف پول ایران قرار نیست جایگزین کیف پول‌های موجود یا مدل‌های کسب‌وکاری کیف پول‌های حلقه‌بسته شود، بلکه به‌عنوان مکمل منظومه نظام پرداخت کشور فعالیت خواهد کرد. وی با اشاره به کاربرد اصلی این خدمت گفت: کیف پول ایران در حوزه تراکنش‌های خرد و کم‌ریسک نقش پررنگی خواهد داشت و در حال حاضر دسترسی به این خدمت از دو مسیر اصلی، یعنی برنامک‌های ارائه‌دهندگان خدمات کیف پول و پرداخت و همچنین کانال‌های USSD، فراهم شده است.

دسترسی بدون اینترنت و تسهیل نقل‌وانتقال مالی خرد

مانی‌یکتا ادامه داد: تاکنون حداقل ۱۰ ارائه‌دهنده اصلی خدمات کیف پول و پرداخت در کشور برای ارائه خدمت کیف پول ایران تجهیز شده‌اند و کاربران می‌توانند از طریق این خدمات به کیف پول ایران دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به امکان استفاده از کیف پول ایران در شرایط اختلال یا محدودیت در شبکه‌های ارتباطی گفت: با توجه به پیش‌بینی کانال‌های USSD، حتی در صورت ایجاد محدودیت در شبکه ارتباطی یا داده، امکان دسترسی به خدمت کیف پول ایران از طریق ساده‌ترین بستر ارتباطی فراهم خواهد بود.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره نحوه استفاده از کیف پول ایران توضیح داد: این خدمت با هدف ساده‌سازی انتقال وجه طراحی شده و کاربر برای انتقال وجه به فرد دیگر، صرفاً به شماره تلفن همراه دریافت‌کننده و مبلغ تراکنش نیاز دارد و نیازی به وارد کردن اطلاعات کارت، رمز پویا، شماره شبا و سایر اطلاعات پیچیده بانکی نیست.

سازوکار واریز حقوق و یارانه‌ها و امکان انتقال آنی به حساب بانکی

مانی‌یکتا همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از کیف پول ایران در پرداخت بخشی از حقوق، مزایا و مستمری برخی حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: با تأکید دولت، برنامه‌ریزی شده است که بخشی از این پرداخت‌ها از طریق کیف پول ایران انجام شود. وی افزود: همچنین در حال برنامه‌ریزی هستیم تا با تأیید و انتخاب خود کاربران، امکان دریافت بخشی از مبلغ یارانه از طریق کیف پول ایران فراهم شود.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی هدف اولیه از این اقدامات را آموزش، اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی درباره نحوه استفاده از کیف پول ایران عنوان کرد و گفت: دریافت این منابع در کیف پول کاملاً اختیاری است و کاربران می‌توانند در هر زمان، کل موجودی کیف پول خود را به هر یک از حساب‌های فعال خود در شبکه بانکی منتقل کنند.

مانی‌یکتا تأکید کرد: بنابراین منابع کاربران در یک مسیر محدود محبوس نخواهد شد و امکان انتقال موجودی کیف پول به حساب بانکی برای آنها فراهم است.