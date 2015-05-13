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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۲۵

چهار نماینده در تذکر به وزرای صنعت و اقتصاد:

خودروسازان را به خرید استقلال و پرسپولیس مجبور نکنید

خودروسازان را به خرید استقلال و پرسپولیس مجبور نکنید

چهار تن از نمایندگان مجلس در تذکر کتبی به وزرای صنعت و اقتصاد، خواستار جلوگیری از اجبار خودروسازان به خرید باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس شدند.

در پایان جلسه علنی امروز مجلس تذکرات کتبی جمعی از نمایندگان به رئیس جمهور و مسئولان اجرایی قرائت شد.

فاطمه رهبر نماینده مردم تهران در تذکر کتبی به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خواستار اجرای ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تدوین و اجرای سند ملی امنیت زنان و کودکان شد.

ناصر کاشانی نماینده مردم زاهدان نیز در تذکر کتبی به رئیس جمهور خواستار توضیح علت عدم حضور مدیرکل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان در محل کار خود در نیمی از هفته، شد.

عزیز اکبریان نماینده مردم کرج، مهرداد بذرپاش و علیرضا محجوب نمایندگان مردم تهران و نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز در تذکر کتبی مشترک به وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، خواستار جلوگیری از اجبار خودروسازان به خرید باشگاههای استقلال و پرسپولیس شدند.

همچنین موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد نیز در تذکر کتبی به رئیس جمهور خواستار تسریع در تعیین تکلیف مطالبات مردم از موسسه مالی و اعتباری «میزان» شد.

جلسه علنی مجلس دقایقی پیش پایان یافت؛ بر اساس اعلام حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس، نشست علنی بعدی خانه ملت ساعت ۸ صبح یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

 

 

 

کد مطلب 2579946

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