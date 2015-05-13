نیمی از واحدهای تولیدی کردستان تعطیل و راکد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی صبح امروز چهارشنبه در نشست با معاون وزیر تعاون در سنندج اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر از مجموع کل واحدهای تولیدی و صنعتی در استان کردستان نیمی از آنها تعطیل و یا راکد هستند و به همین دلیل تلاش برای فعال سازی این واحدها یکی از برنامه های اصلی دولت در کردستان است.

وی ادامه داد: از سال گذشته کارگروه برای بررسی وضعیت واحدهای راکد و تعطیل تولیدی در استان کردستان تشکیل شده است و بر اساس مصوبات این کارگروه تاکنون مشکل 50 واحد تولیدی رفع و هم اکنون فعالیت های آن از سر گرفته شده است.

استاندار کردستان بیان کرد: حفظ اشتغال موجود یکی از اولیت های اصلی در استان کردستان است و در همین راستا تلاش می شود که ابتدا اشتغال فعلی در استان حفظ شود تا در قدم بعدی زمینه برای فرصت های بیشتر شغلی در کردستان فراهم شود.

وی گفت: در کنار حفظ اشتغال موجود قدم های جدیدی برای ایجاد فرصت های شغلی با توسعه مشاغل خانگی و همچنین ایجاد واحدهای تولیدی زودبازده در استان کردستان اغاز شده است و انتظار می رود که در این راستا وزارت خانه های کشوری ما را همکاری کنند.

زاهدی به روایت های مختلف از میزان بیکاری در استان کردستان اشاره کرد و افزود: آنچه که واقعیت دارد نرخ بالای بیکاری در استان کردستان است و در همین راستا بر اساس نگاه به وضعیت اجتماعی استان می توان میزان بالای بیکاری را به خوبی مشاهده کرد.

وی به نرخ پائین افزایش جمعیت در استان کردستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نرخ رشد جمعیت در کشور حدود دو درصد است که این میزان در کردستان کمتر از یک درصد است و این پائین بودن نرخ رشد جمعیت به دلیل مهاجرت بالا و بیکاری در کردستان است.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت های بالای استان کردستان برای توسعه فعالیت های بخش تعاون اشاره کرد و یادآور شد: خوشبختانه کردستان در بخش تعاون ظرفیت های خوبی در اختیار دارد و در همین راستا انتظار می رود با حمایت های بیشتر وزارت تعاون زمینه برای بهره برداری از این ظرفیت ها فراهم شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که تمامی ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان در راستای کاهش نرخ بیکاری در این استان از تمامی ظرفیت های در اختیار خود بهره برداری کنند.