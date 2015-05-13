  1. استانها
  2. خوزستان
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۱۶

رئیس جدید اتاق بازرگانی آبادان انتخاب شد

رئیس جدید اتاق بازرگانی آبادان انتخاب شد

آبادان -رئیس جدید و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان خوزستان با برگزاری انتخابات در میان اعضای این اتاق انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که امروز در محل اتاق بازرگانی آبادان برگزار شد، سیامک علیشاهپور به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد و ریاست چندین ساله اکبری زاده بر اتاق پایان یافت.

در این انتخابات همچنین محمدصادق جوهری به عنوان نائب رئیس اول، اسداله کردزنگنه به عنوان نائب رئیس دوم، احمد زندی به عنوان خزانه دار و محسن براتی به عنوان منشی هیئت رئیسه انتخاب شدند.

همچنین مجید پورکائد، امید قربانی، سید رضا زیتون نژاد موسویان، غلامحسین غلامعلیان دهاقانی، مسعود خیاط زاده نیز به عنوان نمایندگان اتاق آبادان در اتاق ایران انتخاب شدند.

کد مطلب 2580171

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها