رئیس جدید اتاق بازرگانی آبادان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که امروز در محل اتاق بازرگانی آبادان برگزار شد، سیامک علیشاهپور به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد و ریاست چندین ساله اکبری زاده بر اتاق پایان یافت.

در این انتخابات همچنین محمدصادق جوهری به عنوان نائب رئیس اول، اسداله کردزنگنه به عنوان نائب رئیس دوم، احمد زندی به عنوان خزانه دار و محسن براتی به عنوان منشی هیئت رئیسه انتخاب شدند.

همچنین مجید پورکائد، امید قربانی، سید رضا زیتون نژاد موسویان، غلامحسین غلامعلیان دهاقانی، مسعود خیاط زاده نیز به عنوان نمایندگان اتاق آبادان در اتاق ایران انتخاب شدند.