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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۰۳

بررسی وضعیت معاینه فنی در ایستگاههای تاکسیرانی و مراکز معاینه فنی

بررسی وضعیت معاینه فنی در ایستگاههای تاکسیرانی و مراکز معاینه فنی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس از برگزاری اولین جلسه ستاد معاینه فنی این شهرستان در سال ۹۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیدا اکار با اعلام این خبر گفت: اولین جلسه ستاد معاینه فنی شهرستان قدس روز گذشته با حضور مدیر عامل سازمان خدمات موتوری ، رئیس پلیس راهور ، مدیر عامل تاکسیرانی ، سرپرست معاینه فنی ، نمایندگان سازمان اتوبوسرانی و محیط زیست در محل دفتر مدیر عامل سازمان خدمات موتوری برگزار شد.

وی با اشاره به بررسی عملکرد مرکز معاینه فنی شهرستان در این جلسه اظهار داشت: مقرر شد موضوع نصب کاتالیست خودروها با جدیت پیگیری شود و وضعیت اخذ معاینه فنی بصورت تصادفی در ایستگاههای تاکسیرانی و مرکز معاینه فنی توسط اعضاء ستاد مورد بررسی و بازدید قرارگیرد.

اکار در پایان خاطر نشان کرد: معاینه فنی خودروهای تاکسی که از مصوبات پیشین جلسه بوده است در حال حاضر در مرکز معاینه فنی شهرستان در حال انجام بوده و آمار ماهانه آن به محیط زیست ارسال می شود.

کد مطلب 2580186

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