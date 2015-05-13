بررسی وضعیت معاینه فنی در ایستگاههای تاکسیرانی و مراکز معاینه فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، شیدا اکار با اعلام این خبر گفت: اولین جلسه ستاد معاینه فنی شهرستان قدس روز گذشته با حضور مدیر عامل سازمان خدمات موتوری ، رئیس پلیس راهور ، مدیر عامل تاکسیرانی ، سرپرست معاینه فنی ، نمایندگان سازمان اتوبوسرانی و محیط زیست در محل دفتر مدیر عامل سازمان خدمات موتوری برگزار شد.

وی با اشاره به بررسی عملکرد مرکز معاینه فنی شهرستان در این جلسه اظهار داشت: مقرر شد موضوع نصب کاتالیست خودروها با جدیت پیگیری شود و وضعیت اخذ معاینه فنی بصورت تصادفی در ایستگاههای تاکسیرانی و مرکز معاینه فنی توسط اعضاء ستاد مورد بررسی و بازدید قرارگیرد.

اکار در پایان خاطر نشان کرد: معاینه فنی خودروهای تاکسی که از مصوبات پیشین جلسه بوده است در حال حاضر در مرکز معاینه فنی شهرستان در حال انجام بوده و آمار ماهانه آن به محیط زیست ارسال می شود.