جب بوش نامزدی اش در انتخابات 2016 را لو داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جب بوش زمانی که در نوادا با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت می دانم که یکی از نامزدها هستم اما بلافاصله پس از این سخنان، افزود که هنوز ذهن خودم را برای این کار آماده نکرده ام.

وی گفت: من برای انتخابات ریاست جمهوری 2016 نامزد می شود و تمرکز من در خصوص چگونگی این مساله است؛ اگر من نامزد شوم، درباره چگونگی ایجاد رشد اقتصادی پایدار برنامه ریزی خواهم کرد.

جب بوش فرزند کوچک جرج بوش پدر (1988-1992) و برادر جرج دابلیو. بوش پسر (2000-2008) است که هر دو در مجموع 12 سال رییس جمهور آمریکا بودند. وی پیشتر به خبرنگاران گفته بود: من به طور رسمی نامزد انتخابات نیستم. وی گفت در حال سفر به نقاط مختلف کشور به ویژه در طول سه ماه گذشته است تا ذهن خود را مرتب کرده و ببیند که تا چه اندازه مورد حمایت است.

بیشتر گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که جب بوش نامزد اصلی جمهوریخواهان در برابر هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا از حزب دموکرات خواهد بود.