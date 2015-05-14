قفل بیکاری کردستان با کلید صندوق کارآفرینی و امید باز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور روزگذشته به استان کردستان سفرکرد و از نزدیک بازدیدی از واحدها و کارگاه های تولیدی استان شامل پوشال کولر، گیوه شنیا، کارگاه سازسازی، تولید صنایع دستی سنتی و مجتمع ماهیان سردابی پلنگان که با مشارکت صندوق فعالیت خود را مجددا شروع کرده استد، داشت.

نخستین واحدی که روز گذشته و در جریان سفر نورالله زاده مورد بازدید قرار گرفت، واحد تولید پوشال کولر واقع در شهرک صنعتی شماره یک سنندج بود، که این واحد چند ماهی است که کار خود را آغاز کرده است.

حمید اسکندری مدیر این واحد تولیدی که در رشته مدیریت شهری تحصیل کرده و دارای مدرک دکتری این رشته است، تصمیم به فعالیت در حوزه تولید پوشال کولر می گیرد و با ارائه طرح خود به صندوق کارآفرینی و امید موفق به اخذ تسهیلات مورد نیاز خود برای اجرایی کردن ایده اش می شود.

اسکندری به ارائه گزارشی از نحوه فعالیت واحد تولیدی خود به مدیرعامل صندوق کارآفرینی و امید کشور پرداخت و گفت: هم اکنون این کارگاه به صورت دو شیفت فعال است و در هر شیفت شش نفر مشغول به کار هستند.

وی میزان تولید این واحد تولیدی را ۶۰ تن در سال ذکر کرد و اظهار داشت: بعد از حدود سه الی چهار ماه از آغاز کار واحد توانستیم به کشور عراق صادرات داشته باشیم.

وی یکی از مشکلات این واحد را نبود انبار خواند و بیان کرد: بجای انبار در محوطه باز واحد تولیدی، چادر و داربست زده ایم که در صورت تخصیص تسهیلات بیشتر می توانیم اقدام به ساخت انبار که در توسعه کار بسیار تاثیرگذار خواهد بود، کنیم.

اسکندری با بیان اینکه در زمان اوج کار ۲۰ نفر در این واحد مشغول به کار می شوند، عنوان کرد: از مدیران صندوق کارآفرینی و امید بسیار متشکرم که چنین فرصت اشتغالزایی را در استان ما فراهم کردند و جوانان استان را برای ایجاد شغل حمایت می کنند.

مدیر صندوق کارآفرینی و امید کردستان در حاشیه این بازدید به خبرنگاران گفت: صندوق به افراد صاحب ایده و فکر تسهیلات لازم برای اجرایی کردن ایده ها پرداخت می کند.

صلاح گل محمدی ادامه داد: ۱۰۰ میلیون تومان از سوی صندوق به واحد تولید پوشال کولر پرداخت کردیم و خوشبختانه به طور مستقیم برای ۱۲ نفر در این واحد شغل ایجاد شده است.

وی بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه صندوق را شش ماهه ذکر کرد و ادامه داد: بازپرداخت این وام دارای شش ماه تنفس است و این فرصت خوبی برای سرمایه گذار است تا کار خود را به تولید برساند.

کارگاه تولیدی گیوه شنیا برای نخستین بار در کشور گیوه زنانه تولید می کند

خانه تاریخی حبیبی سنندج مدتی است از سوی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به منظور حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی به عنوان خانه صنایع دستی در نظر گرفته شده و کارگاه تولیدی گیوه شنیا هم در این محل واقع شده است.

مدیر واحد تولیدی گیوه شنیا در جریان بازدید مدیر عامل صندوق کارآفرینی و امید از این واحد تولیدی گفت: برای تولید کلاش یا همان گیوه مردانه نشان ملی مرغوبیت و برتری صنایع دستی و هم چنین نشان مرغوبیت کالای یونسکو را دریافت کردیم.

محمد محمدی اظهارداشت: برای نخستین بار در سطح کشور اقدام به تولید گیوه زنانه با مشارکت صندوق کارآفرینی و امید کردیم.

وی با بیان اینکه ازسوی این صندوق ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات به ما پرداخت شده است، ادامه داد: در مرحله نخست برای ۳۲ نفر شغل ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: ساخت کفه گیوه زنانه را به یکی از استان های کشور سفارش می دهیم و درصورت توسعه این واحد و به عبارتی ساخت کفه در خود استان برای ۱۰۰ نفر شغل ایجاد می شود.

محمدی بیان کرد: رویه گیوه های زنانه به گونه ای با دست بافته می شوند که ضمن زیبایی زنانه، از استحکام و دوام بالایی هم برخوردار است.

۳۲ نفری که به عنوان بافنده برای این واحد تولیدی کار می کنند به صورت خانگی اقدام به بافت رویه کفش می کنند و به دلیل اینکه این افراد ملزم به حضور در محل کار نیستند استقبال بانوان از این کار بسیار زیاد است.

علاوه بر کار در این واحد تولیدی نحوه ساخت گیوه زنانه و مردانه هم به علاقه مندان به صورت رایگان آموزش داده می شود.

کارگاه سازسازی۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات از صندوق دریافت کرده است

کارگاه ساخت ساز دف کردستان که حدود ۲۰ سال سابقه فعالیت دارد، سال گذشته برای پیشرفت کار خود و عدم توقف آن ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات از صندوق کارآفرینی و امید دریافت کرده است.

حیدر محمدی مدیر این کارگاه در بازدید مدیرعامل صندوق کارآفرینی و امید کشور گفت: در این واحد تولیدی انواع دف هم چون دف سلطان، ابر و باد، خورشیدی با چوب و پوست های مختلف ساخته می شود.

وی بیان کرد: خود ابداع کننده دف خورشیدی در کشور هستم ولی متاسفانه به دلیل نبود منابع مالی تاکنون موفق به ثبت آن نبوده ام.

وی اظهارداشت: در ماه حدود شش عدد دف حرفه ای در این کارگاه ساخته می شود و در بازار به فروش می رسد.

فروشگاهی در تهران برای عرضه صنایع دستی کردستان دایرشود

کارگاه تولیدی و آموزش خصوصی صنایع دستی سنتی کیف، کمربند وغیره با چرم طبیعی از دیگر کارگاه هایی بود که با مشارکت صندوق کارآفرینی و امید شروع به فعالیت کرده و مورد بازدید مدیرعامل این صندوق قرار گرفت.

مژگان عبدی، مدیر این کارگاه تولیدی گفت: سه سال به صورت خانگی اقدام به تولید می کردیم ولی از سال جاری در خانه حبیبی مستقر شدیم.

وی عنوان کرد: اسفند سال ۹۳، ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات را از صندوق کارآفرینی و امید استان دریافت کردیم و توانستیم برای هشت نفر شغل ایجاد کنیم.

وی تنها مشکل این کارگاه تولیدی را بازاریابی آن خواند و افزود: هم اکنون توانسته ایم در عراق محصولات خود را به فروش برسانیم ولی برای فروش آن در سایر کشورها و همچنین در اقصی نقاط ایران اسلامی نیازمند حمایت بیشتری هستیم.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی و تولید کشور در این بازدید گفت: پیگیری می کنیم تا فروشگاهی در تهران برای فروش و عرضه محصولات صنایع دستی کردستان دایر شود.

اصغر نوراله زاده ادامه داد: از میان غرفه های موجود در برج میلاد هم می توان غرفه ای را در اختیار تولیدکنندگان محصولات صنایع دستی استان قرار داد.

سخن مشترک تمامی صاحبان واحدهای تولیدی مذکور تشکر و قدردانی از مدیران صندوق کار آفرینی بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مناسب به آنها بود و در میان مدیران این واحدها هم افرادی بودند که علیرغم داشتن مدرک تحصیلی بیکار بودند که با دریافت تسهیلات از این صندوق نه تنها برای خود بلکه برای افراد دیگری هم شغل ایجاد کردند.

تعدادی هم برای توسعه واحد خود و عده ای نیز برای راه اندازی مجدد واحد تولیدی خود تسهیلات دریافت کرده بودند.

صندوق کارآفرینی و امید یا همان صندوق امام رضا(ع) در سال های گذشته، به گفته مدیرعامل آن در کشور از سال ۹۳ رویکرد خود را تغییر داده و استراتژی آن حمایت از تولید به ویژه کسب و کارهای خرد و کوچک شده است.