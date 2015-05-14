«خمره» دو زبانه مرادی کرمانی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه غلامعلی حدادعادل رییس بنیاد سعدی، با بیان این که این کتاب اولین کتاب دو زبانه تولید شده با همکاری بنیاد سعدی و شورای عالی ایرانیان خارج از کشور است، گفت: در نظر داریم این سلسله کتاب‌ها را در موضوعات مختلف برای فارسی آموزان غیر ایرانی و نسل دوم و سوم ایرانیان خارج از کشور به چاپ برسانیم.

وی افزود: خوشحالم که اولین کتاب دو زبانه، از کتاب های استاد مرادی کرمانی انتخاب شده و همچنین ترجمه آن را خانم کارولین کراسکری(Caroline Croskery) انجام داده است.

وی با اشاره به داستان کتاب خمره و روند انتخاب آن برای ترجمه دو زبانه گفت: قبل از آن که به فکر تهیه کتاب های دو زبانه باشیم، با خانم کارولین و آثاری که آقای شهنه تبار در خارج از کشور منتشر کرده بودند آشنا شدیم و پس از آن به این فکر افتادیم که بهترین راه برای تقویت زبان آموزان استفاده از کتاب های دو زبانه بهترین راهکار خواهد بود. بر همین اساس تصمیم گرفته شد تا چندین کتاب داستانی خوب به این امر اختصاص داده شود.

رضامراد صحرایی معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی نیز با بیان این که کتاب دو زبانه خمره، ضمن آن که مناسب برای نسل دوم و سوم ایرانیان خارج از کشور است، دارای لغات آموزشی است تا از طریق آن مهارت خواندن و درک مطلب زبان آموزان بالا رود.

وی افزود: در واقع در این کتاب در کنار ترجمه، بک فرآیند آموزشی اتفاق افتاده است که بر اساس آن برخی لغت ها توضیحات اضافه تری برای خوانندگان دارد تا مفهوم داستان را به آسانی درک کنند.

هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده کتاب خمره نیز در این مراسم گفت: تقریبا ۶۰ سال پیش موضوع این کتاب اتفاق افتاده و من بر اساس یک داستان واقعی آن را نوشته ام. همچنین این کتاب در چندین جشنواره داخلی و بین المللی جایزه دریافت کرده است.

وی با تشکر از مترجم این کتاب گفت: خوشبختانه ترجمه انگلیسی این کتاب بسیار روان است و خوشحالم که این کتاب به کمک دوستان بنیاد سعدی، ترجمه شده است.

در این مراسم، همچنین کارولین کراسکری مترجم انگلیسی کتاب خمره با اشاره به این که چندین کتاب فارسی را به زبان انگلیسی ترجمه کرده، گفت: وقتی اولین بار کتاب خمره را خواندم مانند یک سفر با شخصیت های کتاب ارتباط برقرار کردم و همین ارتباط موجب شد تا ترجمه بهتری داشته باشم، ضمن آن که هرچقدر مترجم بتواند با متن مورد نظر خود ارتباط بیشتری برقرار کند و احساس آن را درک کند، ترجمه بهتری خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد کتاب های هوشنگ مرادی کرمانی بسیار جذاب و خواندنی است و از ارزش آموزشی بالایی برخوردار است. خوشحالم که توانستم در امر ترجمه آن شرکت داشته باشم.

در پایان این مراسم، به رسم یادبود یک نسخه از کتاب دو زبانه «خمره» توسط حداد عادل، مرادی کرمانی و کارولین کراسکری امضا شد.