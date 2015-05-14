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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۱۳

مسابقات جهانی نابینایان و کم بینایان-کره جنوبی؛

گلبال ایران با شکست کانادا به یک‌چهارم نهایی راه یافت

گلبال ایران با شکست کانادا به یک‌چهارم نهایی راه یافت

در آغاز روز پنجم مسابقات جهانی نابینایان و کم بینایان در کره جنوبی، تیم ملی گلبال ایران با عبور از کانادا به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، تیم گلبال ایران در این مسابقه با حساب ۶ بر ۲ کانادا را شکست داد و ضمن کسب پنجمین برد خود جواز حضور در مرحله یکچهارم نهایی را بدست آورد.

محسن جلیلوند (۳گل) و حسن جعفری، مصطفی شهبازی و محمد سرنجی هر کدام یک گل برای تیم ملی گلبال به ثمر رساندند.

بدین ترتیب گلبالیست‎های ایران با کسب ۵ برد مقابل تیم‎های استرالیا، ونزوئلا، بلژیک، چین و کانادا، یک مساوی برابر ژاپن و یک باخت به لیتوانی با ۱۶ امتیاز صعود خود را به جمع ۸ تیم برتر مرحله یکچهارم نهایی مسجل کردند.

حریف تیم ملی گلبال در این مرحله فردا با اتمام مسابقات دور مقدماتی مشخص خواهد شد.

کاروان ورزش ایران تاکنون در این رقابتها ۱۴ مدال طلا، ۴ نقره و ۱۰ برنز به دست آورده است.

کد مطلب 2580663

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