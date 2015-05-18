اردوغان می ترسد سرنوشتش مانند مرسی شود

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری مهر، وب سایت آمریکایی المانیتور با انتشار گزارشی در مورد حکم اعدام صادر شده در حق «محمد مرسی» رئیس جمهوری برکنار شده اخوان المسلمین مصر و نیز موضع گیری شدید اللحن «رجب طیب اردوغان» رییس جمهور ترکیه در برابر صدور این حکم، نوشت: به نظر می رسد موضع گیری های اخیر رئیس جمهوری ترکیه در مورد حکم اعدام صادر شده علیه «محمد مرسی» بخاطر نگرانی از تکرار حادثه برای خود وی است.

در ادامه این گزارش که توسط «مصطفی اکیول» روزنامه نگار ترکیه ای نوشته شده، آمده است: تأیید و ابراز همدردی اردوغان از مرسی، بخاطر نگرانی های اوست. اردوغان نگران آن است که سرنوشتی مانند سرنوشت مرسی برای او تکرار شود لذا چنین موضع گیری کرده تا توجه افکار عمومی جهان را جلب کند و با تحریک افکار عمومی، مانع اجرای حکم اعدام مرسی شود.

نویسنده در ادامه به دفاع از مرسی پرداخته و شدیدترین انتقادات را متوجه دولت «عبدالفتاح السیسی» کرده و او را یک دیکتاتور تمام عیار نامیده است.

وی در بخشی دیگری از گزارش خود می نویسد: اجرای دادگاه نمایشی برای یک رئیس جمهوری قانونی که با کودتا برکنار شده و نیز صدور حکم اعدام برای او و 100 نفر دیگر به طور همزمان، در هیچ کشوری از جهان رخ نمی دهد مگر که آن کشور دیکتاتوری باشد.