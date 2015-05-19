خداحافظی کاریکاتوریست جنجالی از شارلی ابدو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، «رنالد لوزیه» کسی که بعد از حمله مردان مسلح به دفتر شارلی ابدو، اقدام به کشیدن تصویر موهن از پیامبر اسلام(ص) بر روی جلد شماره جدید این نشریه کرده بود به فعالیت خود در آن پایان داد.

لوزیه در بیان دلیل این کار اعلام کرده که فضای حاکم بر شارلی ابدو بعد از کشته شدن همکارانش بسیار سنگین شده و از همین رو دیگر قادر به تحمل آن نیست.

وی فعالیت در شارلی ابدو را از سال ۱۹۹۲ شروع کرده بود.

مجله شارلی ابدو از جمله نشریات زرد فرانسوی است که با کشیدن کاریکاتور شخصیت های مختلف از جمله تصاویر موهن شخصیت های مذهبی سعی در فروش بیشتر دارد.

در همین رابطه شارلی ابدو در چندین نوبت اقدام به انتشار تصاویر موهن کرده بود و در اوایل سال جاری میلادی (هفتم ژانویه) دفتر مرکزی آن از سوی مردان مسلح مورد حمله قرار گرفت که در این حادثه ۱۲ نفر کشته شدند.