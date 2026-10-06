جشنواره فیلم کودکان ونوجوانان باید از رویداد به جریان فرهنگی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین اسماعیلی شامگاه سه‌شنبه در نشست با شورای سیاستگذاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در خانه جشنواره اظهار کرد: برگزاری سی‌وهشتمین دوره این جشنواره در اصفهان، رویدادی ارزشمند در عرصه هنر و فرهنگ است و رسیدن به این تعداد دوره برگزاری، نشان‌دهنده استمرار یک رویکرد و اهتمام جدی به این جریان فرهنگی است.



وی افزود: نکته مهم این است که استمرار جشنواره صرفاً به تکرار یک رویداد منجر نشود، بلکه باید شاهد تکامل، پیشرفت و ارتقای آن باشیم و جشنواره بتواند از یک رویداد مقطعی عبور کرده و به یک جریان فرهنگی مؤثر تبدیل شود.



مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه روزافزون تصویر در ارتباطات فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: امروز ارتباط نسل جوان و اقشار مختلف جامعه با حوزه تصویر، فیلم، سینما و ویدئو بسیار گسترده شده و در کنار جایگاه مهم نوشتار، تصویر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اثرگذاری فرهنگی تبدیل شده است.



اسماعیلی ادامه داد: حجم گسترده تولید و انتشار فیلم و ویدئو در فضای مجازی، شرایطی ایجاد کرده است که مخاطب در میان انبوه تصاویر و محتواها قرار دارد؛ بنابراین برای حضور مؤثر در این فضا نمی‌توان رویکردی منفعلانه داشت و لازم است تولید محتوای هدفمند و فعالانه در دستور کار قرار گیرد.



وی جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان را از ظرفیت‌های مهم برای اثرگذاری در فضای مجازی دانست و گفت: چنین رویدادهایی می‌توانند در فضای مجازی جریان‌ساز باشند و زمینه تولید و انتشار محتوای فرهنگی و هنری متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان را فراهم کنند.



ضرورت توجه جدی به دوره گذار کودکی به جوانی



مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اهمیت گروه سنی نوجوان اظهار کرد: حوزه کودک و به‌ویژه نوجوان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا نوجوانی دوره گذار از کودکی به جوانی است و باید برای این دوره حساس و مهم، برنامه‌ریزی فرهنگی جدی صورت گیرد.



اسماعیلی هشدار داد: اگر متولیان فرهنگی، اجتماعی و هنری برای نوجوانان برنامه‌ریزی نکنند، دیگران برای این گروه سنی برنامه‌ریزی خواهند کرد؛ از این رو باید توجه به نوجوانان در سیاستگذاری فرهنگی، محدود به یک جشنواره نباشد.



وی افزود: همان‌گونه که در جشنواره‌های تئاتر کودک و نوجوان، جشنواره‌های تجسمی، موسیقی و دیگر رویدادهای فرهنگی ظرفیت‌هایی برای کودکان ایجاد شده است، لازم است حوزه نوجوان نیز به صورت جدی در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و هنری مورد توجه قرار گیرد.



تأکید بر خروج جشنواره از اصفهان و دسترسی کودکان سراسر کشور



اسماعیلی با اشاره به تجربه برگزاری برنامه‌های جشنواره در دیگر استان‌ها بیان کرد: یکی از اتفاقات مثبت این دوره، توسعه برنامه‌های جشنواره در استان‌های دیگر است و این روند می‌تواند زمینه دسترسی کودکان و نوجوانان سراسر کشور به فضای جشنواره را فراهم کند.



وی ادامه داد: نباید جشنواره تنها به چند سالن در اصفهان محدود شود؛ بلکه باید امکان بهره‌مندی کودکان و نوجوانان در استان‌های مختلف از این رویداد فراهم شود تا جشنواره از اصفهان به سراسر کشور گسترش پیدا کند.



مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اگر قرار است جشنواره به جریان فرهنگی تبدیل شود، این جریان باید از اصفهان به دیگر نقاط کشور منتقل شود و کودکان و نوجوانان در مناطق مختلف کشور سهمی از این رویداد فرهنگی داشته باشند.



وی با اشاره به جایگاه اصفهان در برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری گفت: شکل‌گیری این جریان از اصفهان، شهری با پیشینه تمدنی و فرهنگی، می‌تواند زمینه انتشار و توسعه آن در سراسر کشور را فراهم کند و این اتفاق، رویکردی مبارک در عرصه فرهنگ است.



ایران فرهنگی با تمرکززدایی از رویدادهای هنری



اسماعیلی با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری اظهار کرد: این روند می‌تواند به تحقق رویکردی منجر شود که بر اساس آن، ایران فرهنگی محدود به تهران نباشد و استان‌ها نیز در میزبانی و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری نقش جدی داشته باشند.



وی افزود: در معاونت هنری نیز حرکت بخشی از رویدادهای سالانه به سمت استان‌ها دنبال می‌شود و استان‌هایی مانند کرمان، کرمانشاه، گیلان و دیگر مناطق کشور در این مسیر ظرفیت‌های خود را به کار گرفته‌اند.



مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: توسعه رویدادهای فرهنگی در استان‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک ایران فرهنگی برای همه اقشار جامعه را فراهم کند و این مسیر با همکاری دستگاه‌های مختلف فرهنگی و مدیریت‌های استانی قابل تحقق است.



اسماعیلی در پایان از شهرداری اصفهان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و همکاران سازمان سینمایی برای همکاری در برگزاری این رویداد قدردانی کرد.