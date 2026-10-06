بخشدار ارم: کیفیت نامناسب آب مردم این بخش را نگران کرده است

سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته گذشته آب منطقه‌ای دشتستان بدون هماهنگی با آبفا و به بهانه بارندگی پیش‌رو، سد تنگ ارم را باز کرد و همین موضوع موجب شد پمپ‌های آبفا که در ارتفاع بالاتری قرار دارند، از دسترس خارج شوند و مردم روستاهای دهرود سفلی، دهرود علیا و پرگانک و همچنین شهر تنگ ارم به عنوان مرکز بخش ارم، به مدت پنج روز با قطعی و کمبود آب شرب مواجه شوند.

وی افزود: پس از اعتراض مردم و پیگیری این بخشداری، مراتب به فرماندار دشتستان اعلام شد و آبفا ناچار شد با تأمین جرثقیل، پمپ‌ها را پایین بیاورد و جریان آب به حالت عادی بازگردد.

بخشدار ارم با اشاره به تکرار این مشکل در روز سه‌شنبه گفت: امروز نیز دوباره شاهد بازگشایی سد توسط آب منطقه‌ای بدون هماهنگی با آبفا بودیم و همین امر باعث قطعی مجدد آب شد. این در حالی است که بارکردن آب سد باید حداقل ۲۴ ساعت قبل از بارندگی و با هماهنگی کامل انجام شود.

جعفری تصریح کرد: مشکل تنها قطعی آب نیست؛ پایین بودن کیفیت آب و عدم نصب دو فیلتر شنی در خروجی سد تنگ ارم نیز مدت‌هاست مردم را گرفتار کرده و این بار عدم هماهنگی این دو اداره مزید بر علت شده است. این ناهماهنگی و لج‌بازی بین دو اداره، زندگی مردم بخش ارم را مختل کرده و ادامه این روند قابل قبول نیست.

وی در پایان خواستار ورود مسئولان بالادستی برای تعیین پروتکل هماهنگی و زمان‌بندی دقیق رهاسازی آب سد تنگ ارم شد و گفت: از فرمانداری دشتستان و مسئولان استانی می‌خواهیم هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف فیلترهای شنی خروجی سد، رفع مشکلات زیرساختی آب و پایدارسازی وضعیت آب شرب شهر تنگ ارم و روستاهای تابعه اقدام کنند تا دیگر شاهد قطعی مکرر و نگرانی مردم نباشیم.