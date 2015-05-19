فعالیت ۱۴۶ مرکز رشد در ایران/ وجود ۳۶ پارک علم و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سالار آملی سه شنبه در اجلاس روسای دانشگاه های حوزه قفقاز گفت: هم اکنون ارتباط موثری بین توده های مردم، نخبگان علمی و مسئولان وجود دارد و همه در کنار هم به دنبال پیشرفت در زمینه های علم و فناوری هستند.

وی با اشاره به وجود چهار میلیون و ۶۰۰ هزار دانشجو در کشور گفت: از این تعداد صدهزار دانشجو در مقطع دکترا و ۶۰۰ هزار نیز در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کنند.

سالار آملی ادامه داد: هم اکنون ۱۴۶ مرکز رشد و ۳۶ پارک علم و فناوری در کشور فعالیت می کنند که این امر سبب شده است تا ایران دستاوردهای علمی خوبی در سال های اخیر داشته باشد.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با بیان اینکه منطقه قفقاز ظرفیت های علمی بالایی دارد، گفت: باید دست به دست هم بدهیم تا از این ظرفیت ها برای آبادانی بیشتر منطقه بهره ببریم.

وی در خصوص پرتاب ماهواره فجر به مدار زمین گفت: علاوه بر ماهواره توانستیم خودمان ماهواره بر را بسازیم زیرا حدود ۱۲ سال پیش که موفق به ساخت ماهواره شده بودیم هیچ کشوری برای تامین ماهواره بر به ما کمک نکرد که این امر نشان داد که باید روی پای خودمان بایستیم.

سالار آملی ادامه داد: همچنین در زمینه های دارویی نیز به پیشرفت های بالایی دسته یافتیم و در برخی تکنولوژی ها نیز دارای موقعیت بسیار خوبی هستیم.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل افزود: هر کدام از اعضای اتحادیه اگر نیازی به تکنولوژی داشته باشند بی درنگ در پی انتقال این تکنولوژی خواهیم بود زیرا در پی فراگیر شدن علم و دانش هستیم.