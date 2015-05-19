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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۱۷

روایت زندگی آغازگر نهضت بیداری اسلامی در «سید جمال»

روایت زندگی آغازگر نهضت بیداری اسلامی در «سید جمال»

مستند «سید جمال» به زندگی و مبارزات سید جمال الدین اسدآبادی و فعالیت او در کشورهای مختلف اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «سید جمال» از مجموعه روزها، مستندی گفتگو محور درباره زندگی و مبارزات سید جمال الدین اسدآبادی است.

سیدجمال ‌الدین اسدآبادی در همدان متولد شد ولی از او با عناوینی همچون جمال‌الدین الافغانی و سیدمحمدبن‌صفدر الحسین نیز یاد می‌شود.

مستند سیدجمال الدین

اما آنچه به واقع باید در مورد او گفت اینکه اندیشمند سیاسی و مبلغ اندیشه اتحاد اسلام بود و همچنین می‌توان از سیدجمال با عنوان آغازگر نهضت بیداری اسلامی در سده‌های اخیر نام برد.

او اولین اندیشمند مدرن و فعال اجتماعی است که نسبت به معضلات اجتماعی جوامع مسلمان و ضعف‌‌های موجود در آن هشدار می‌داد و در مقابل قدرت‌های غربی اسلام گرایی را تبلیغ می‌کرد.

مستند سیدجمال الدین

روایت فیلم از تولد سید جمال‌الدین اسدآبادی آغاز شده، در ادامه به فعالیت‌های اصلاحی او در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد و با وفات او پایان می‌‌رسد.

مستند «سیدجمال» به تهیه‌کنندگی ایمان گودرزی ساعت ۱۹:۳۰ روز چهارشنبه سی‌ام اردیبهشت از شبکه افق پخش می‌شود و علاقمندان می‌توانند تکرار این مستند را ۰۰:۳۰ بامداد همان شب و ساعت ۱۰:۳۰ و ۱۴:۳۰ روز بعد تماشا کنند.

کد مطلب 2585571

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