روایت زندگی آغازگر نهضت بیداری اسلامی در «سید جمال»

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «سید جمال» از مجموعه روزها، مستندی گفتگو محور درباره زندگی و مبارزات سید جمال الدین اسدآبادی است.

سیدجمال ‌الدین اسدآبادی در همدان متولد شد ولی از او با عناوینی همچون جمال‌الدین الافغانی و سیدمحمدبن‌صفدر الحسین نیز یاد می‌شود.

اما آنچه به واقع باید در مورد او گفت اینکه اندیشمند سیاسی و مبلغ اندیشه اتحاد اسلام بود و همچنین می‌توان از سیدجمال با عنوان آغازگر نهضت بیداری اسلامی در سده‌های اخیر نام برد.

او اولین اندیشمند مدرن و فعال اجتماعی است که نسبت به معضلات اجتماعی جوامع مسلمان و ضعف‌‌های موجود در آن هشدار می‌داد و در مقابل قدرت‌های غربی اسلام گرایی را تبلیغ می‌کرد.

روایت فیلم از تولد سید جمال‌الدین اسدآبادی آغاز شده، در ادامه به فعالیت‌های اصلاحی او در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد و با وفات او پایان می‌‌رسد.

مستند «سیدجمال» به تهیه‌کنندگی ایمان گودرزی ساعت ۱۹:۳۰ روز چهارشنبه سی‌ام اردیبهشت از شبکه افق پخش می‌شود و علاقمندان می‌توانند تکرار این مستند را ۰۰:۳۰ بامداد همان شب و ساعت ۱۰:۳۰ و ۱۴:۳۰ روز بعد تماشا کنند.