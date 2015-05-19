شرکت های غربی چشم انتظار لغو تحریم های ضد ایرانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در صورت لغو تحریم ها علیه ایران، این کشور به بازار پرسودی برای سرمایه گذاران و شرکت های خصوصی غربی مبدل خواهد شد.

اسپوتنیک به نقل از روزنامه اسپانیایی امپرسا اکستریور، ایران را برخوردار از بازارهایی جذاب برای کارآفرینان و سرمایه گذاران غربی دانست و در ادامه افزود: ایران از پتانسیل های اقتصادی زیادی بهره مند می باشد. علاوه بر وجود ذخایز غنی نفت و گاز در ایران که این کشور را در رتبه چهارم از نظر میزان ذخایر نفتی قرار داده است، دارای جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفری است که می تواند بازار پرمنفعتی برای کشورهای دیگر به ویژه غربی ها محسوب شود.

با رفع تحریم های غرب علیه ایران، حوزه های توریسم و کشاورزی ایران نیز قابلیت زیادی در جذب سرمایه های سایر کشورها خواهند داشت.

این روزنامه در ادامه با اذعان به ماهیت صلح آمیز فعالیت های هسته ایران، ابراز امیدواری کرد با برطرف شدن هرچه سریعتر تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، بسترهای لازم برای حضور فعالان علاقه مند در بخش خصوصی کشورهای غربی در ایران فراهم شود.