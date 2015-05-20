مستند «آتلان» در بازار فیلم جشنواره کن عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «داک کورنر» مکانی حرفهای و تخصصی در بازار فیلم کن برای تهیهکنندگان فیلم مستند، خریداران، پخشکنندگان و نمایندگان جشنوارههای بینالمللی است تا بتوانند آثار مستند جدید را مورد بازبینی قرار دهند.
تنها افرادی که کارت بازار فیلم کن را دارند میتوانند از این مکان استفاده کنند که البته خریداران فیلم از اولویت ویژهای برخوردار هستند.
در video Library هم فقط فیلمهای مستند بلند به منظور فراهم آوردن شرایط اکران آنها عرضه میشوند.
امسال حدود ۲۵۰ فیلم مستند از سراسر جهان در این مکان ارائه شد که عمده فیلمها از تولیدات جدید مستند در دنیا بود.
شصت و هشتمین دوره جشنواره فیلم کن تا روز سوم خرداد ماه ادامه خواهد داشت.
مستند بلند «آتلان» ساخته معین کریمالدینی که پخش بینالمللی آن برعهده مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است، از موفقترین آثار مستند سینمای ایران طی یکسال اخیر بوده که سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند جشنواره فجر، چهار جایزه از بخش ملی و بینالمللی جشنواره سینماحقیقت و... را بدست آورده است.
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