طنز با بحران هاي اجتماعي ارتباط تنگاتنگ دارد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، پروين سلاجقه در گفت و گويي با ستاد جشنواره طنز ضمن بيان اين مطلب، خاطر نشان كرد : طنز يك نوع بيان هنري است كه نفس هنري بودن آن بيش از هر چيز ديگري داراي اهميت است. طنز نوعي بيان غير مستقيم و هنري است كه زبان را از وضعيت ابتدايي و قراردادي فراتر مي برد و به آن موقعيت تازه تري مي بخشد، نوعي سخن كه د و معني را در خود جاي مي دهد؛ معني نزديك و دور. اما آنچه در طنز مورد نظر است معني دور آن را شامل مي شود. طنز موجود يتي است كه با بحران هاي اجتماعي ارتباط تنگاتنگ دارد.

وي درباره جايگاه طنز در دانشگاه و جامعه گفت: در كشور ما طنز در زبان مردم سابقه اي طولاني دارد. طنزي كه در جامعه وبين عامه مردم رواج دارد، طنز شفاهي است كه مسير خاص خود را در هر شرايط طي مي كند ، بيشتر مواقع اين طنز مكتوب و ماندگار نمي شود. اما در دانشگاه طنز بيشتر نوشتاري و هنري است و بيشتر سير تاريخي آن بررسي و كمتر به عنوان يك نوع ادبي با آن برخورد مي شود.

سلاجقه در ادامه با اشاره به برگزاري جشنواره بين المللي طنز گفت: اين جشنواره ها و همايش ها اگر به طور جدي برگزار شود و تنها به فرم توجه نشود، مي تواند كارساز باشد. ولي اگر قرار باشد تنها سخنراني و جشني به پا شود، هيچ سودي براي جامعه ادبي و معرفي طنز حقيقي نخواهد داشت. طنز يكي از برترين انواع ادبي است و آن هم از نوع ادبيات جاندار، كه به طور مستقيم مي تواند در برطرف كردن كمبودها و كاستي هاي اجتماعي عمل كند. طنز يكي از انواع ادبي است كه با فرهنگ عامه ارتباط زيادي دارد و از هر نوع ادبي ديگري به مردم نزديك تر است. همانطور كه از تاريخ تحولات اجتماعي پيدا است اين نوع ادبي در دوره هاي حساس با بهره گيري از پشتوانه هاي بالقوه زبان و فرهنگ پرچمدار ادبيات متعهد بوده است.

وي تاكيد كرد: متاسفانه در دوره كنوني حقيقت طنز گم شده است كه علت آن را در رواج برداشت هاي سطحي از اين هنر در جامعه بايد جستجو كرد و اگر جشنواره هايي كه در ايران برگزار مي شود به معرفي حقيقت طنز و نقش موثر آن در پيشبرد زبان و ادبيات بپردازد، بدون شك يك كار بزرگ صورت گرفته است. اگر اين جشنواره بتواند به رواج اين تفكر كمك كند كه نبايد به طنز به صورت سطحي نگريست، خوب است.

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