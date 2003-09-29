بسياري از موارد آلودگي به هپاتيت C بدون نشانه است

به گزارش خبرنگار علمي خبر گزاري مهر ، كبد عضوي است كه در بسياري ازفعاليت هاي حياتي بدن ، مانند مقابله با عفونت ها ، متوقف كردن خونريزي ، پاك كردن خون از سموم و دارو ها و ذخيره انرژي در بدن نقش دارد .هپاتيت يك بيماري است كه كبد را متورم كرده ، و فعاليت آن را مختل مي سازد . اين بيماري به علت هاي مختلفي ايجاد مي شود . يكي از اين دلايل آلودگي به ويروس هپاتيت C است .بيماري هپاتيت C مي تواند علائم متعددي داشته باشد ، برخي از بيماران در اوايل ابتلا به هپاتيت C ، علائمي شبيه به سرماخوردگي ، تب ، خستگي ، تهوع ، استفراغ ، بي اشتهايي و درد شكم دارند . ولي ادرار تيره ، مدفوع روشن و زردي پوست و چشم ها از علائم بارز اين بيماري تلقي مي شوند .

راه هاي انتقال هپاتيت C عبارتند از :

- استفاده مشترك از ابزار هاي آلوده تيز و برنده مانند سوزن و سرنگ ، تيغ اصلاح و مسواك

- خالكوبي ، حجامت ، سوراخ كردن گوش ، خدمات پزشكي و دندان پزشكي در محل هاي نامطمئن و آلوده ، يا هر اقدامي كه منجر به سوراخ شدن پوست با وسايل آلوده و غير استريل شود

- دياليز با وسايل آلوده و پيوند اعضاي آلوده

- تزريق مكرر خون يا فر آورده هاي آلوده خوني

- تماس جنسي حفاظت نشده با فرد آلوده

- تولد از مادر آلوده به هپاتيت C

هپاتيت C از طريق دست دادن ، در آغوش گرفتن ، بوسيدن و نشستن در كنار فرد آلوده منتقل نمي شود . پزشكان براي پيشگيري از ابتلا به بيماري هپاتيت C توصيه مي كنند هرگز اقدام به تزريق مواد مخدر نكنيد ، در صورتي كه مجبور به تماس با خون فرد ديگري هستيد از دستكش استفاده كنيد ، وسائل شخصي خودتان را استفاده كنيد ، در صورت انجام خالكوبي ، حجامت يا هر اقدام ديگري كه منجر به خراش يا سوراخ شدن پوست مي شود از يك بار مصرف بودن يا ضد عفوني وسايل اطمينان داشته باشيد و از تماس جنسي مشكوك و حفاظت نشده پرهيز كنيد .