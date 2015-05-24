واکنش مخابرات به اظهارات وزیر درباره نرخ مکالمات تلفن

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: این شرکت در اجرای مصوبه دولت و با هماهنگی وزیر ارتباطات طرح هم‌کدی تلفن ثابت را با میلیارد‌ها تومان هزینه و کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی درآمد، با هدف ارائه خدمات مطلوب تر با مشترکان و قول وزیر برای جبران کاهش درآمد اجرا و گزارش اقدامات خود را در زمستان ۹۳ تقدیم وی کرد.

از آنجا که تغییر یا تعدیل تعرفه ها نیازمند مصوبه کمیسیون ارتباطات است این کمیسیون علاوه بر گزارش کاهش در آمد ناشی از هم‌کدی، برنامه توسعه مخابرات در سال های آتی را نیز درخواست داشت که این برنامه در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۳ با شماره ۱۳۲۲۷ / ۲ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال و رسید دریافت شد .

براساس این برنامه، نظر کارشناسان داخلی و مشاوران خارجی شرکت مخابرات ایران ، میزان سرمایه گذاری در چهار سال ۷ هزار میلیارد تومان در بخش تلفن ثابت و توسعه زیرساخت بویژه شبکه و IT است.

با توجه به صحبت های مقام وزارت، مبنی بر عدم دریافت برنامه توسعه مخابرات ، به نظر می رسد همکاران سازمان تنظیم مقررات یا دبیرخانه کمیسیون این برنامه را عمداً یا سهواً به وی نداده باشند .

با این توضیحات و از آنجا که به صحت صحبت های دکتر واعظی اطمینان کامل داریم ، تقاضا داریم جناب وزیر از همکاران خود در این باره توضیح بخواهند و حقیقت را به اطلاع افکار عمومی برسانند و در خصوص تعدیل تعرفه ها اقدام عاجل بفرمایند. چرا که از دستور خارج شدن تغییر تعرفه ها به این بهانه ناشی از عملکرد دبیرخانه کمیسیون است .