زمان پخش «خوبی از خودتونه» تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «خوبی از خودتونه» کاری از گروه امور اجتماعی شبکه دو است که پخش آن از دی‌ماه سال ۹۳ در شبکه دو آغاز شده است. اين برنامه با حضور چهره‌های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، سیاسی و... روی آنتن می‌رود و با تدارک گپ‌های صميمانه می‌کوشد به معنای واقعی مفهوم خوبی بپردازد.

علی ربیعی وزیر کار، معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط‌ زیست، سید کاظم دلخوش نماینده مجلس، سردار طلایی، پژمان جمشیدی، فقیه سلطانی، داریوش فرضیایی و امیرمحمد متقیان و همچنین چهره های خاص و گمنام در جامعه که موفقیت ها و یا ایده های قابل توجهی داشته اند پیش تر با حضور در این برنامه تلویزیونی از تجربه‌های خوب خود در زندگی صحبت کرده‌اند.

«خوبی از خودتونه» کاری از گروه امور اجتماعی شبکه دو است که از این پس سه‌شنبه تا پنجشنبه هر هفته از ساعت ۲۱ با اجرای میثم زمان‌آبادی از شبکه دو پخش می‌شود.